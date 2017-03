Yes! Van deze niet-bestaande Audi worden we blij

Kijken de baasjes bij VAG mee?

De kans dat deze shooting brake op basis van die slome nieuwe Audi RS5 er gaat komen is natuurlijk nihil. VAG staat, afgezien van voorbeelden als de XL1 en beide Bugatti’s, niet bekend om z’n experimentele voertuigen die mogelijk slechts bij een beperkt publiek in de smaak vallen.

Gelukkig is dagdromen niet verboden, evenals het gebruik van photoshop. X-Tomi toverde daarom deze bijzondere kar tevoorschijn en we kunnen eigenlijk niet anders dan concluderen dat dit geinig staat. Een poor man’s Ferrari FF/GTC4lusso, zouden we bijna durven zeggen.

Nog even de specs van de RS5 dan, omdat het zulke heerlijke discussies oplevert: geblazen 2.9 V6, 450 pk, 0-100 km/u in 3,9 seconden en een begrenzer die pas bij 280 km/u een einde aan de pret maakt. Een vergelijking tussen het oude en het nieuwe model vind je HIER.