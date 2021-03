Audi RS Nogaro Editions geven hoedtik aan RS2 - Autoblog.nl

Er is maar één correcte kleur voor de Audi RS Nogaro Editions. Nietwaar?

In 1994 was de Audi RS2 Avant een ware sensatie. Op basis van de Audi 80 mochten de dames heren van Porsche los gaan om een dikke stationwagon te maken. Een nieuw segment was geboren.

Ironisch genoeg was het niet Audi, maar juist Porsche dat er op stond dat de stationwagon-versie gebruikt ging worden. De Audi RS2 moest namelijk zover mogelijk van welke Porsche dan ook af staan. De Audi S2 Coupé zou te dicht bij een 968 of 911 staan, zelfs een sedan vonden de Zuffenhausers niet leuk. Vandaar de Avant. Het heeft Audi geen windeieren gelegd, want de snelle RS-modellen zijn immer een succes.

Audi RS Nogaro Editions

Om al die modellen in het zonnetje te zetten, zijn hier de Audi RS Nogaro Editions. Dit zijn speciale oplages van de huidige modellen om de RS2 een hoedtik te geven. Je kunt kiezen uit de volgende types: TT RS, RS4 Avant, RS5 Coupé en RS6 Avant. Allemaal zijn ze in Nogaro Blue gespoten. Allemaal hebben ze de voorspoiler, diffuser en sideskirts in het mat aluminium. De badges, grille, spiegelkappen en raamstijlen zijn hoogglans zwart.

Daarnaast kun je de Audi RS Nogaro Editions herkennen aan de rode remklauwen. Ook kun je ze beter horen. Ze hebben allemaal namelijk hooglans zwarte sportuitlaten-upgrade van Audi Sport gekregen. Wil je luisteren naar de betere platen van 2 Brothers on the 4th Floor (toch een populaire band toen de RS2 uitkwam), is er ook goed nieuws: een Bang & Olufsen systeem is standaard.

Blauwe stiksels

Daarnaast zien we in het interieur blauwe stiksels overal. Deze zijn dan gek genoeg ‘Denim Blue’ en niet Nogaro Blue. Foei! Mocht je interesse hebben, dan is er zowel slecht als goed nieuws. Eerste het slechte nieuws. Van de Audi RS Nogaro Editions komen er 25 per model en deze zijn allemaal voor het Verenigd Koninkrijk bestemd. Of de auto’s ook naar Nederland komen, is niet zeker.

In tegenstelling tot in het Verenigd Koninkrijk kun je in Nederland je Audi helemaal naar wens samenstellen. Dus ook bijzondere kleuren als Nogaro Blue kun je op elke Audi (tegen flinke betaling uiteraard) gewoon krijgen. Die optie hebben onze vrienden aan de overkant van de Noordzee niet in alle gevallen.

Dus mocht je een van de Audi RS Nogaro Editions gemist hebben, met een beetje secuur configureren kun je ‘m zelf samenstellen.