Ze gaan bij BAC eindelijk eens sociaal doen

Met z'n tweeën is leuker dan alleen.

Diverse activiteiten zijn leuker als je met z’n tweeën bent. Over een circuit schuren bijvoorbeeld. Bij merken zoals Donkervoort en Ariel kun je gewoon met twee personen in de straatlegale racemonsters plaatsnemen. Bij Briggs Automotive Company (BAC) is dat anders. De Britten bieden met hun Mono slechts plek aan één persoon. Ideaal voor supersnelle rondetijden. Saai voor je vriend/vriendin/oma/opa/minnares die langs de zijlijn moet blijven staan.

Ze hebben het licht gezien bij BAC, want er gaat eindelijk verandering komen in de solo-strategie van het merk. De gebroeders Briggs, de oprichters van BAC, hebben in een interview met Wilton Classic & Supercar aangegeven dat ze werken aan een nieuwe auto met plek voor twee personen. Dit model kun je niet met de Mono vergelijken.

Zo komt er een dichte cabine zodat je niet zeiknat wordt tijdens een regenbui. Concrete details over het design en de eventuele aandrijflijn zijn niet bekend. Wel weet het duo al een prijskaartje op tafel te gooien. “Meer dan een miljoen pond”. Deze prijs is volgens de broers gerechtvaardigd omdat het model de strijd moet aangaan met de hypercars van deze wereld. Een totaal andere auto dan de Mono dus. Wanneer we meer over deze creatie gaan horen is afwachten. BAC wil eerst de interesse peilen en vraagt advies aan onder andere Mono-bezitters.

De hypercar is onderdeel van het vijfjarenplan van BAC. Naast deze miljoen+ kostende auto willen de Britten ook met een volledige elektrische variant van de Mono komen en staat een nieuwe generatie Mono op de agenda.

Een Mono op Nederlands kenteken via @basfransencarphotography op Autojunk