Deze verkeersboetes gaan omhoog en deze omlaag - Autoblog.nl

Verwacht weer een prijzencircus met de verkeersboetes. Verkeersboetes gaan omhoog en sommigen omlaag.

Het kabinet is demissionair, maar dat betekent niet alle plannen uit het destijds gemaakte regeerakkoord op de plank komen te liggen. In het regeerakkoord van 2017 is onder andere opgenomen dat er een nieuw verkeersboetesysteem moest komen. De samenvatting was dat grote overtredingen harder gestraft moesten worden en lichte overtredingen minder hard. Ergo, verkeersboetes gaan omhoog en deze omlaag.

Terwijl de Tweede Kamer verkiezingen in aantocht zijn komt het onderwerp eindelijk ten sprake. Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat nog dit jaar met de Tweede Kamer praten over de veranderingen, dat schrijft de NOS. Een zware overtreding is bijvoorbeeld het vasthouden van je smartphone of onnodig links rijden.

De afgelopen jaren zijn de bedragen voor boetes vrijwel allemaal gestegen. De bedragen voor dit jaar zijn terug te vinden in de boetebase van het Openbaar Ministerie (OM). Onnodig links rijden kost anno 2021 bijvoorbeeld 150 euro, dat was vorig jaar nog 140 euro. Niet handsfree bellen kost 250 euro, dat was in 2020 nog 240 euro. De verkeersboetes voor deze overtredingen gaan nog verder omhoog. We maakten er ook al eens een lijstje van.

Overtredingen die minder zwaar wegen krijgen een verlaging. Parkeren op een invalide plek zal bijvoorbeeld 90 euro voordeliger worden. Ook hard rijden wordt ‘goedkoper’. Voor de eerste tien kilometer van de snelheidsovertreding ga je 15 procent minder betalen dan nu het geval is.