Zitpositie iedere Aston Martin Valkyrie is anders

Lang, kort, dik of dun. Iedere Valkyrie-eigenaar is anders. Daarom doen ze bij Aston Martin en RedBull iets speciaals.

Het is nogal een geklaag als het gaat om sportauto’s. De zitpositie. Lange mensen zitten in een Aventador behoorlijk krap, terwijl anderen weer klagen dat sommige supercars een te hoge of een te lage zitpositie heeft. Dat gezeur gaan ze bij Aston Martin en RedBull uit de weg, want de bestuurdersstoel wordt bij de Valkyrie op maat afgesteld, aldus Patrik Nilsson, Aston Martin’s Asia Pacific President tegenover CNBC.

Het lichaam van de eigenaar gaat door een 3D scan. Aan de hand van deze scan kan de ideale zitpositie worden bepaald. Of dit nog later aan te passen valt is niet bekend. Het zou behoorlijk lullig zijn als de auto niet tweedehands kan worden verkocht vanwege een incorrecte zitpositie.

De Valkyrie, voorheen bekend als AM-RB 001, beleefde zijn Europese debuut op de autosalon van Genève in maart. Binnenkort krijgt de hypercar van Aston Martin en Red Bull concurrentie vanuit Duitsland. In september toont Mercedes in Frankfurt de AMG Project One.