Zoveel sneller is de Red Bull geworden

Er was nogal wat te doen over de "nieuwe auto" die Red Bull mee naar de GP van Spanje zou nemen. De race zit erop en dus kan de balans worden opgemaakt!

Zaterdag tijdens de kwalificatie zag het er goed uit voor Red Bull. Daniel Ricciardo stond weliswaar relatief ver achter teamgenoot Verstappen, maar het gat met de mannen van Ferrari en Mercedes was aanzienlijk kleiner dan bij eerdere races dit seizoen.

Of Max een goeie racepace had weten we niet dankzij Valtteri Bottas (video). Daniel Ricciardo wist z’n RB13 wél naar de finish te brengen en op grote achterstand (75 tellen van Hamilton) reed hij naar een aardige P3. Die achterstand wordt door teambaas Christian Horner in perspectief gezet.

Het gevecht met Hamilton en Vettel aangaan was voor The Honey Badger geen optie en dus werd de motor gespaard. Desalniettemin is de RB13, die met name werd aangepakt voor langzame en middelsnelle bochten, volgens Red Bull zo’n 4 tienden per rondje sneller geworden.

Verder heeft het team belangrijke data vergaard en heeft men in Milton Keynes de indruk dat de ingeslagen weg de juiste is. Nu is het een kwestie van finetunen en hopen dat Renault de boel op orde krijgt. De motor heeft nog wat betrouwbaarheidsissues en dus kan het volle vermogen nog niet worden gebruikt.