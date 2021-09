Red Bull pakt gridstraf GP Zandvoort vanwege nieuwe motor

Red Bull pakt de gridstraf voor deze race vanwege tactische redenen.

De kwalificatie van de GP van Nederland (dat is dit land!) verliep gisteren niet helemaal zonder haarscheurtjes. Op sommige banen is het vrij eenvoudig om te kwalificeren en is de uitslag ook vrij voorspelbaar. Lang leve de grote, lange en wijde banen.

Maar Zandvoort is klein, kort én smal. Dus dan is kwalificeren nog best lastig. Al helemaal in Q1 waar het heel erg druk is. Daar kwam Sergio Pérez achter. Ondanks dat hij net een knispervers contract in zijn handen heeft, wil het nog niet vlotten na de zomerstop. In de GP van België wist hij zich redelijk te kwalificeren, maar reed hij zijn auto kort in de installatieronde.

Nieuwe motor

Gisteren wist hij niet eens Q2 te halen. Nu waren daar allerlei reden en verklaringen voor. De ‘baan’ werd eind het einde van Q1 een stuk sneller, Pérez kwam nét te kort en dankzij een rode vlag-situatie kon de Mexicaan zijn niet verbeteren. Mede dankzij die uitzichtloze positie heeft Red Bull besloten om de motor van de RB16B van Sergio Pérez te vervangen.

Tijdens de GP van Hongarije liep de Mexicaan heel erg veel schade op vanwege een overijverige Valtteri Bottas. Net zoals Verstappen met Hamilton tijdens de GP van Engeland overkwam, had Pérez geen schuld, maar moet hij ergens dit seizoen wél een nieuwe motor krijgen. Daardoor pakt Red Bull een gridstraf op Zandvoort.

Red Bull pakt gridstraf (maar beperkt)

Omdat het verschil tussen P16 en P20 niet zo groot is, heeft Red Bull besloten Sergio een nieuwe motor te geven. Hierdoor heeft hij in elk geval een ‘verse’ motor in de pool. Dus ondanks dat er een veel grotere gridstraf staat voor het wisselen van de motor, kun je niet verder naar achteren dan nummer laatst. Klein voordeel bij een nadeel.

De GP van Nederland op Zandvoort start vanmiddag om 15:00!