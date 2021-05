Red Bull kaapt nog meer kopstukken weg bij Mercedes - Autoblog.nl

Red Bull wil het beste personeel hebben voor hun nieuwe motorendivisie. Dat van Mercedes dus.

Bij Red Bull zijn ze druk bezig versterking te regelen. Dat is nodig aangezien Honda het welletjes vindt geweest en de Formule 1 de rug gaat toekeren. Red Bull is straks op zichzelf aangewezen als het om de motor voor 2025 gaat. Het Oostenrijkse team heeft daarom een nieuwe afdeling in het leven geroepen: Red Bull Powertrains.

Wie daar de scepter gaat zwaaien meldden we twee weken geleden al: dat is niemand minder dan Ben Hodgkinson. Die is afkomstig van, jawel, Mercedes. Hodgkinson was als sinds 2001 actief voor de motorendivisie van het team. Hij heeft daarmee een belangrijk aandeel gehad in de successen van Mercedes. Toch heeft Red Bull hem nu kunnen strikken om leiding te geven aan hun nieuwe afdeling.

De leiding van Red Bull Powertrains is dus in goede handen. Vandaag kondigt Red Bull vijf nieuwe mensen aan die de afdeling komen versterken. Het gaat om Steve Blewett, Omid Mostaghimi, Pip Clode, Anton Mayo en Steve Brodie. Die namen zeggen je waarschijnlijk niets, maar deze heren zijn stuk voor stuk afkomstig van Mercedes. Zou het puur een geldkwestie zijn, of zouden er andere redenen zijn waarom zij allemaal Red Bull verkiezen boven Mercedes…?

Red Bull Powertrains is pleased to announce the expansion of its senior leadership team 💪👇 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) May 6, 2021

Hoe dan ook: samen met Hodgkinson is dit toch een stevige aderlating voor Mercedes, want . En Red Bull is nog niet klaar. Er wordt binnenkort ook nog een Head of Mechanical Development aangekondigd. We zijn benieuwd welk Mercedes-kopstuk ze daarvoor uitgekozen hebben.