10 halen 8 betalen voor een gloednieuwe Audi RS6 Avant

Steeds verrassend, semi-voordelig!

Bij Carlink hebben ze weer eens een gekke actie lopen. Het Nederlandse autobedrijf heeft 10 gloednieuwe Audi RS6’en ingekocht en ze mogen weg met 20 procent korting. Of, zoals Jeroen van den Berg zelf zegt: koop er 10, betaal voor acht.

Het is niet de eerste keer dat Carlink stunt met de hete station uit Ingolstadt. Zo had de ondernemer in 2016 achttienmaal een RS6 Avant staan, die wederom met een fikse korting werden aangeboden. Eind vorig jaar was de RS6 Avant voor een tweede maal onderdeel van een actie. Zo kon je een eigen RS6 Avant ontwerpen aan de hand van Audi’s configurator. De deelnemer met de meeste likes op zijn of haar ontwerp op sociale media kon een ritje in de samengestelde auto winnen.

Dus je weet wat je te doen staat. Zoek naar een oude sok en regel 10 vrienden met wat spaargeld. Stem vervolgens de bedragen met elkaar af en je kunt met een fikse korting een hagelnieuwe RS6 Avant rijden.