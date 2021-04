Duurste RS6 van Europa is een oude bekende - Autoblog.nl

Met de duurste RS6 van Europa val je in elk geval lekker op. Wellicht kun je er ook beter van gaan skiën of pinnen.

Het is bijzonder knap hoe Audi zich met de RS6 heeft geprofileerd. Waar de R8 supercar met atmoferische V10 nauwelijks de aandacht lijkt te krijgen, is iedereen verliefd op de Audi RS6.

De RS6 is dermate populair op het internet, dat de auto zelfs leverbaar is in de Verenigde Staten. Dat is echt bijzonder knap gedaan, want daar zijn stationwagons zeldzaam impopulair. . Wel heeft Audi iets getornd aan het recept van de RS6. De eerste generatie was zeer onopvallend en ingetogen dik. Per generatie werd de auto opvallender en dus ook populairder.

Jon Olsson

Opvallender dan deze duurste Audi RS6 van Europa gaat het niet worden. Of je moet ‘m gebruiken voor een ramkraak en in lichterlaaie zetten. De kenners hebben al gezien dat deze auto ‘Léon‘ is, de ex-auto van Jon Olsson. Het is een door ABT onder handen genomen exemplaar. Althans, het uiterlijk is door ABT gedaan. De auto is door Stertman Motorsport gekieteld tot 850 pk. Aanvankelijk was het de bedoeling om tot 1.000 pk te komen met hybride turbo’s, maar zover heeft het nooit mogen komen.

Prijs duurste RS6 van Europa

Dus mocht jij deze ex-Olsson RS6 wensen alvorens hij (ongetwijfeld) weer gestolen wordt, hebben we goed nieuws. Léon staat namelijk te koop! Zoals we al in de kop verklappen, is het de duurste Audi RS6 van héél Europa. Met een prijs van 349.000 euro is de auto aanzienlijk duurder dan een compleet nieuw exemplaar. Opmerkelijk, want zijn getunede Lamborghini Huracán was juist aanzienlijk minder waard geworden. Wellicht is het een ideetje om te wachten. Want in veel gevallen zakken de Ollson-mobielen enorm in waarde. Opportunisme is handelaren niet vreemd.

De auto staat namelijk in Spanje te koop. Als je ‘m wil importeren naar Nederland, komt er eerst een flinke schep BPM op. Voor de goede context, een nieuwe standaard Audi RS6 kost in Nederland 192.404,84 euro.

Bekijk hier de adverentie van Ollsons oude wagen!