100 rijden en andere Belgische bespaartips op een rijtje

Niet alleen wij in Nederland moeten besparen op gas en brandstof, ook onze Belgische vrienden moeten dat. Niet voor zichzelf, maar voor Oekraïne, zeggen ze daar.

Hoe graag we het ook zouden willen doodzwijgen, we ontkomen er echt niet aan om over de hoge brandstofprijzen te schrijven. Want hoe je het wendt of keert, tanken hoort bij (echt) autorijden en dat wordt steeds duurder. Daarom is het goed als er wat bespaard kan worden. Denken ze niet alleen hier, maar ook in België.

Daar werd vandaag namelijk een plan gepresenteerd waarmee de Belgen hun steentje bij kunnen dragen. En dat doen ze niet net als hier voor een beter milieu voor zichzelf, maar voor Oekraïne. Hoe altruïstisch van ze!

100 in plaats van 120 op de Belgische snelweg

Een van de maatregelen die de automobiele Belg zou moeten nemen, is het gaspedaal wat minder ver indrukken op de snelweg. Je mag daar maximaal 120, maar het scheelt een slok op een borrel als daar maar maximaal 100 wordt gereden. Wat ik overigens nog hard vindt, gezien de staat van de wegen. Doch dit geheel terzijde.

Dit plan komt van Groen, een Belgische zusterpartij van ‘onze’ GroenLinks. En als je naar hun naam kijkt, zullen zij het wel weten. Want groen is goed enzo, je weet toch? Maar als je denkt dat 100 rijden op de snelweg alles is, heb je het mis. Ze hebben nog veel meer plannen.

Gebruik je magnetron!!

Zo willen ze in België dat je niet meer kookt op gas of inductie. Je moet je prak maar in de magnetron kieperen, dat kost namelijk maar een kwart van de energie van bovengenoemde methoden. Ook moet je je verwarming een graadje lager zetten en goed opletten welke apparaten het meest verbruiken in je huis.

En mocht je nou denken; “het heeft toch helemaal geen zin als alleen ik dat doe?”. Dat klopt. Maar als alle 11 miljoen Belgische inwoners het doen, scheelt het wel een heleboel. Dat staat althans op de site ikhebimpact.be en je weet, als het op internet staat, is het waar. Of geldt dat alleen voor Facebook? Weet ik even niet meer.

‘Grappig’ detail is overigens dat de Belgische overheid zelf niet echt hun best doet om van het gas af te komen. Verre van zelfs. Ze willen namelijk 5 kerncentrales sluiten en deels vervangen door….. gascentrales. En dat verzinnen we niet, is echt zo.

Kortom, iedereen moet zijn steentje bijdragen, behalve de overheid. Het lijkt Nederland wel…