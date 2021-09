Maybach Edition 100 is echt bizar luxueus

Als je dacht dat een reguliere Maybach al heftig was, moet je eens kijken wat ze doen als ze iets te vieren hebben. Het resultaat van iets te vieren hebben is deze Maybach Edition 100.

Eén van de vele bewijzen dat Audi, BMW en Mercedes elkaar nauw volgen, is de vinden in de luxemerken van begin jaren ’00. Ineens hadden alle drie de merken ‘toevallig’ een merk wat even de meest luxueuze auto ooit zou neerzetten. BMW ging dat doen door Rolls-Royce – aardig succesvol – een nieuw leven in te blazen, terwijl VW/Audi met Bentley in zee ging. Mercedes besloot terug te gaan naar hun roots en Maybach op zich te nemen. Dat laatste ging minder succesvol.

Maybach

Ten eerste was de naam Maybach al een tijdje uit het spel. Ja, voor de oorlog sprak de naam boekdelen, maar tussen daar het einde van en de herlancering in 1997 zat zo’n 50 jaar. Ten tweede was zo’n Maybach niet veel meer dan een veredelde S-Klasse en dat zag je er aan af. Helemaal toen de nieuwe S-Klasse (W221) op de markt kwam: die was eigenlijk té goed om een stapje erboven de moeite waard te maken. Naast natuurlijk dat ze gewoon schreeuwend duur waren, terwijl een S-Klasse van rond de ton ook prima werkt voor bijna alles wat een Maybach ook doet. De 57 en 62 zijn een tijdje in productie gebleven maar in 2013 hield Maybach als merk er weer mee op.

Label

Toch keerde Maybach weer terug, maar dit keer als een ‘submerk’ van Mercedes om een topversie van de S-Klasse aan te bieden. Dat lijkt win-win: de luxe van een Maybach en de merkbekendheid van een Mercedes. De nieuwe S-Klasse is al in al diens Maybach-vormen gepresenteerd, een GLS Maybach is er ook al en er was zelfs heel even een Maybach S650 Cabriolet.

100 jaar

Maybach is dus terug en 2021 is een bijzonder jaar voor het merk. Het was namelijk in 1921 dat Maybach als zelfstandig automerk hun eerste auto presenteerde. De W3 was een zeer luxueuze auto en dat is hoe het altijd is geweest en moet zijn. Om te vieren hoe erg je in detail kunt treden met luxe, is hier de Mercedes Maybach Edition 100.

Maybach Edition 100

Om te beginnen: de kleurstelling. Er is aan de buitenkant van de Maybach Edition 100 gekozen voor High-Tech Silver met de bovenste helft in Nautical Blue. Binnenin is het een erg lichte bedoeling met een mix tussen Designo Crystal White en Silver Grey Pearl.

Verder is er gestrooid met ‘Edition 100’ badges in de Maybach modellen. Achterop bij de C-stijl zit zoals altijd een Maybach-logo, waar nu Edition 100 bij staat. Dat speciale logo vind je ook in de velgen, de speciale monoblock vijfspaaks.

Accessoires

Dat luxe en in detail treden van de Maybach Edition 100 zit hem trouwens vooral in de bijgeleverde accessoires. Zo krijg je bij de Edition 100 een speciale pen van Icons of Luxury die het Maybach-logo bevat en met diamanten bewerkt is.

Ook heeft Maybach hulp gekregen van jachtenbouwer en zilverboer Robbe & Berking. Daarvan krijg je twee speciale champagneglazen voor een lekker drankje op de achterbank.

GLS

Mocht je nou wel fan zijn van deze Edition 100 van Maybach, maar geen gigantische fan zijn van de Mercedes S-Klasse? Dan is er goed nieuws: de editie wordt uitgegeven op zowel de S-Klasse als de GLS. Van elke auto komen er 100 stuks als speciale editie.