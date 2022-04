De occasionprijzen zijn bekend. Maar hebben we goed, of slecht nieuws?

Elke maand horen we dat de occasionprijzen weer wat zijn gestegen. Maar hoe is dat deze maand? Hebben we goed, of slecht nieuws voor je?

Over de prijzen in Europa kunnen we bladzijden vol schrijven, over de prijzen in Nederland misschien nog wel meer. De inflatie stijgt harder dan ooit en dat betekent simpel gezegd dat alles duurder wordt. Je merkt het vooral aan de pomp of aan de elektriciteitsrekening, maar vergis je niet, bijna alles is duurder geworden.

Alhoewel, niet alle prijzen zijn gestegen. Want vanmorgen lazen we in de krant dat de huizenprijzen na een opeenvolgende stijging van jaren zijn gedaald. In het eerste kwartaal kostte een huis gemiddeld 2,1% minder dan een kwartaal eerder. Een voorbode?

Maar de huizenprijzen, zeggen die ook iets over de occasionprijzen?

Hebben we goed of slecht nieuws?

Laten we maar met de deur in huis vallen, de daling van de huizenprijzen zegt in dit geval niets over de occasionprijzen. Voor een tweedehands auto moest in Nederland namelijk vorige maand gemiddeld 1,3% meer worden betaald dan een maand eerder, blijkt uit cijfers van Autoscout24.

De gemiddelde prijs van een occasion komt daarmee uit op een recordprijs van 22.723 euro. Daarmee is een tweedehandsje gemiddeld 276 euro duurder dan een maand eerder. En als antwoord op de vraag of we goed of slecht nieuws voor je hebben; dat hangt er vanaf. Of je een auto wil kopen of te koop aanbiedt.

Meer vraag dan aanbod

De prijs is inmiddels al 11 maanden aan een stuk aan het stijgen. Dat komt -heel simpel- door de hoge vraag en het relatief lage aanbod. En die vraag is zo hoog, omdat er vanwege het chiptekort minder nieuwe auto’s worden geproduceerd. Bovendien heeft de auto-industrie ook enorm veel last van de oorlog in Oekraïne.

En als je denkt dat het de moeite loont om dan maar goedkoop een auto in het buitenland op te pikken, heb je het helaas mis. In vrijwel heel Europa stijgen de prijzen. En vooral in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk moet je nu even niet zijn voor je tweedehandsje. De occasionprijzen liggen daar gemiddeld op en rond de 27.000 euro. Flink duurder dus dan bij ons.

Maar gelukkig zijn er twee landen waar de occasionprijzen iets zijn gezakt. In België daalde de prijs voor een occasion met 0,6% en in Italië ging hij met 0,03% naar beneden. En in dat laatste land betaal je ook nog eens het minst voor de gemiddelde occasion, namelijk €21.416.

Mocht je besluiten dan nog maar even te wachten met het kopen van een ‘nieuwe’ tweedehands, er is totaal geen zicht op een verlaging van de occasionprijzen. Slecht nieuws dus voor de koper.

Maar goed nieuws dus voor de verkoper, om het maar eens positief af te sluiten.