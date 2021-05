1016 Industries GT3 RS heeft kapotte voorbumper - Autoblog.nl

Met de 1016 Industries GT3 RS maak je je 911 helemaal af. Wel de bumper even verversen, want dit is geen porum.

Vanochtend was waarde collega @Machielvdd bezig het maken van een fraai lijstje. Het ging om track toys met een kenteken die niet misstaan op het circuit. Een van de auto’s die dat het beste kan doen, is de Porsche 911 GT3 RS. Sterker nog, met de komst van de 911 Carrera RS 2.7 uit 1973 heeft het Duitse merk zowat de categorie uitgevonden.

Het bijzondere van de GT3 RS is dat het een enorm goede straatauto is die je (bijna) dagelijks zou kunnen rijden: navigatie, automaat, airco, cruise control en radio zitten er tegenwoordig gewoon op. Het enige nadeel is dat Porsche elke generatie toch weer een beetje beter weet te maken. Dus als het gaat om ‘het nieuwste van het nieuwste’, dan zul je je Porsche om de paar jaar moeten verversen. Zeker met de nieuwe 992 GT3.

1016 Industries GT3 RS

Daar is nog geen RS van, maar die auto heeft behoorlijk ingrijpende aerodynamische eigenschappen en een aangepast chassis. Zo heeft de nieuwe GT3 dubbele draagarmen op de voorzijde, in tegenstelling tot, eh, elke andere Porsche 911. Deze GT3 RS van 1016 Industries heeft dat ook niet. Er zijn echter wel voldoende maatregelen om er wat gaafs en diks van te maken.

We beginnen voor de verandering bij de motor, want deze is flink aangepakt. Het complete uitlaatsysteem is aangepakt (geen OPF te vinden hier) en het uitlaatspruitstuk heeft een upgrade gekregen. Deze onderdelen werken samen met de nieuwe ECU, waardoor de auto geen 520 pk, maar 580 pk levert. Niet een verschil van dag en nacht zoals je tegenwoordig ziet bij turbo-motoren, maar een aangename stijging voor een natuurlijk aanzuigende motor.

Carbon

Dan de wijzigingen aan het exterieur van deze 1016 Industries GT3 RS. Als eerste valt natuurlijk de livery op. Daar moet je even door heenkijken. Zo is er nu, net als de huidige GT3, een hangende achterspoiler. Een van de specialiteiten van 1016 Industries is koolstofvezel en dat is nu niet anders. De luchtinlaat, buitenspiegels, voorbumper, achterbumper en voorklep zijn nu van koolstofvezel, inclusief de NACA-ducts. De voorbumper ziet er trouwens al behoorlijk ‘gebruikt’ uit. Sterker nog, het lijkt wel alsof deze auto gebruikt wordt om door een Vinex-week te forenzen.

Uiteraard kun je alle onderdelen ook los bestellen. Mocht je een 911 GT3 of 911 GT2 RS hebben, helpen ze je ook graag bij 1016 Industries. De prijs voor een complete kit is meer dan 30.000 euro, exclusief montage.