Deze 6 straatauto's voelen zich uitstekend thuis op het circuit - Autoblog.nl

Fun hebben op de openbare weg én op het circuit: het kan met deze track toys.

Als je een petrolhead bent (die toevallig goed in de slappe was zit) en je wilt een straatauto die ook geschikt is voor trackdays kun je twee dingen doen. Je kunt een leuke auto als basis nemen en zelf allerlei aanpassingen gaan doen. Maar je kunt ook gewoon voor een auto gaan die af fabriek al uitgevoerd is als circuitspeeltje. Daar zijn er niet bijster veel van, maar ze zijn er wel degelijk. We lichte een paar leuke voorbeelden uit.

MINI John Cooper Works GP

In de categorie hot hatch is de MINI John Cooper Works GP misschien wel het ultieme circuitspeeltje. Een standaard MINI Cooper stuurt al leuk, maar een John Cooper Works GP is toch even andere koek. Het feit dat de achterbank eruit gesloopt is geeft wel aan dat dit een hardcore auto is.

Vorig jaar maakten we kennis met de nieuwe, maar voor dit artikel pakken we de vorige generatie er even bij, die uit 2012 stamt. De GP moet het niet hebben van zijn vermogen, want met 218 pk doet ‘ie er slechts 7 pk bovenop ten opzichte van een normale JCW. Vermogen is ook niet waar het om draait bij track toys.

Wat is er dan wel veranderd? De ophanging is bijvoorbeeld instelbaar en kan tot 20 mm verlaagd worden, de auto is voorzien van nieuwe Brembo-remmen en de normale zetels zijn vervangen door Recaro-sportstoelen. Er zijn ook aerodynamische aanpassingen gedaan, waaronder een flukse spoiler. Dit alles zorgt ervoor dat de JCW GP een rondje ‘Ring in 8 minuten en 23 seconden doet. Een exemplaar vinden kan nog wel een lastige opgave worden: er zijn maar 2.000 stuks van de tweede generatie (de GP2) gebouwd.

Lotus Exige 360 Cup

Als er één merk leuke track toys kan bouwen is het Lotus wel. Een moderne Lotus is misschien niet meer zo lichtgewicht als de Seven destijds, maar het blijven nog steeds lichtvoetige auto’s. Lotus heeft al de nodige uitvoeringen uitgebracht die extra hardcore zijn en dus extra geschikt als track toy. Het zijn er te veel om op te noemen, dus we pikken er eentje uit: de Exige 360 Cup uit 2015.

Zoals de naam al verklapt heeft de Exige 360 Cup 360 pk. Belangrijker nog: deze auto weegt maar 1.130 kg. Het onderstel is afgestemd op circuitgebruik en kan naar wens afgesteld worden. Niet alle extra’s om deze auto een echte track toy te maken waren standaard aan boord. Zaken als Öhlins-dempers, kuipstoelen en een brandblusser waren namelijk optioneel.

Er zijn maar vijftig stuks van de Exige 360 Cup gebouwd, dus het is een hele zeldzame verschijning. Mocht je er geen kunnen vinden: niet getreurd. Je kunt ook nog voor de Exige LF1, Exige 350 Special Edition, Exige Sport 350, Exige Cup 380, Exige Sport 380, Exige Cup 430 of de Exige Sport 410 gaan. Om er maar een paar te noemen.

Donkervoort D8 GTO-RS

Een auto die eigenlijk nog dichter bij de filosofie van Colin Chapman staat is de Donkervoort D8. De Donkervoorts zijn door de jaren heen steeds extremer geworden, maar de auto’s zijn nog altijd licht. En dan bedoelen we ook echt licht: de Donkervoort D8 GTO-RS weegt maar 695 kg. Dat is nog 40% minder dan de getoonde Lotus Exige 360 Cup. Daar komt bij dat de Donkervoort ook nog eens meer vermogen heeft: 415 pk. Dat is een pk-gewichtsverhouding waar je U tegen zegt. Je moet stalen ballen hebben om in deze auto te stappen. Daarmee doen je dan wel weer een stukje gewichtsbesparing van Donkervoort teniet.

De D8 GTO-RS gaat sowieso als een raket, maar er zit ook nog eens een launch control-functie op, afkomstig van de Cayman GT4. Dan weet je ook eens hoe een menselijke kanonskogel zich voelt.

Porsche Cayman GT4

Porsche-eigenaren konden al sinds de 996 circuits onveilig maken met de GT3-modellen. In 2015 kwam er daarnaast ook een GT4. De Cayman GT4 is met zijn middenmotor lay-out en compactere afmetingen misschien nog wel leuker op het circuit. Porsche gebruikte voor de GT4 de voorwielophanging en besturing van de 991 GT3, terwijl de 385 pk sterke motor gebaseerd is op die van de Carrera S. De GT4 werd enkel met een handbak geleverd, terwijl de GT3 op dat moment juist alleen met PDK werd geleverd.

Voor de track day-fanaten bood Porsche een Club Sport-pakket aan. Dit houdt in dat de GT4 wordt voorzien van een halve rolkooi, een brandblusser en zespuntsgordels. Daarmee is je track toy dus helemaal compleet.

BMW M4 GTS

De BMW M4 is met een gewicht van precies 1.500 kg (voor de versie met DCT) niet echt een vedergewicht te noemen. In 2016 kwam er echter een circuitversie die voorzien is van allerlei lichtgewicht materialen. Uiteindelijk is de auto maar 25 kg lichter (wat enigszins tegenvalt), maar de GTS heeft gelukkig meer troeven achter de hand.

Het vermogen is bijvoorbeeld gestegen naar 500 pk en de M4 is voorzien van een aangepast en instelbaar onderstel. De M4 is voor de gelegenheid ook voorzien van een grote spoiler en een splitter. Het gewenste effect bleef niet uit: de M4 GTS zette een Nürburgring-tijd neer van 7:28. Om dat even in perspectief te plaatsen: daarmee was de GTS sneller dan een Carrera GT.

Net als bij de Cayman GT4 was er ook een Clubsport-pakket leverbaar. Dit omhelst hetzelfde als bij Porsche: dit pakket bestond uit een rolkooi, zespuntsgordel en een brandblusser.

Nissan GT-R Nismo

Voor nóg snellere Ringtijden kun je terecht bij de Nissan GT-R Nismo. Een standaard GT-R is al bloedsnel, maar de Nismo-afdeling wist er nog een flinke (taart)schep bovenop te doen. Met 600 pk is dit serieus speelgoed. Naast meer pk’s heeft de Nismo onder meer een aangepast onderstel met een verstevigde stabilisatorstang gekregen. De spoiler is bij 300 km/u goed voor een downforce van maar liefst 100 kg. Dat de Nismo bloedsnel is op het circuit bewees Nissan door een tijd van 7:08 neer te zetten op de Nordschleife. Daarbij smokkelden de Japanners wel een beetje, want de auto was niet helemaal gelijk aan de normale straatversie die klanten kregen.

Het mooie van de Nissan GT-R was dat je voor relatief weinig geld een bloedsnelle supercar hebt. Voor de Nismo ging die vlieger niet helemaal op: die kostte nieuw zo’n twee ton. Dat valt overigens nog mee in vergelijking met de meest recente versie van de GT-R Nismo. Die is namelijk nog een ton (!) duurder geworden.

