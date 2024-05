Hahaha: Tesla gaat ontslagen personeel weer aannemen

Want ja, ze hebben bij Tesla het ontslagen personeel wel weer nodig.

Je kan zeggen wat je wil van Tesla, maar het is er nooit saai. De EV-startup van Elon Musk is inmiddels uit aan het groeien tot een behoorlijke moloch. Ga maar na, ze maken meer dan een miljoen auto’s op jaarbasis en de huidige CEO is de langstzittende CEO van alle reguliere automerken.

Toch handelt het bedrijf nog vaak als een startup. Dat is een beetje hun zwakte en hun kracht. Ze zitten niet zo vast in hun procedures en kunnen snel schakelen. Het probleem is dat hun klanten niet echt weten waar ze aan toe zijn. Want hoeveel kost een Tesla eigenlijk? Die prijs varieert vaker dan een reclamevrij abonnement op Viaplay.

Ontslagen Tesla personeel …

Maar ook voor de eigen werknemers is het vrij onduidelijk waar ze nu precies aan toe zijn. Mogen ze blijven, moeten ze gaan? Want zo denderend gaat het met de de fabrikant van rollende plastieke bakken. Zo kreeg men te maken met enorme terugroepacties en vielen de verkoopcijfers toch wat tegen. Daarnaast verloopt de lancering van de knotsgekke Cybertruck niet vlekkeloos.

Dus ja, wat doe je dan? Simpel, je gaat personeel ontslaan! Dat is precies wat Tesla gedaan heeft. Ze hebben 500 mensen van het Supercharger-team de deur geweest. Ondanks dat de Tesla Supercharger geen auto is, is het misschien wel het meest interessante product van Tesla. Het supercharger-netwerk zorgt er namelijk voor dat een klant sneller overstag gaat om een Tesla te kopen.

… kan dus weer aan de bak

Elon Musk kwam er kennelijk ook vrij snel achter dat het niet slim was om 500 man van misschien wel de belangrijkste afdeling de deur te wijzen. Daarom zit er niets anders op dan met hangende pootjes langs gaan en de mensen weer aannemen.

Overigens is het nieuws minder goed, dan dat het klinkt, want het is niet zo dat alle 500 mensen weer worden aangenomen. Alleen de hoger geplaatste medewerkers mochten terugkomen. Sowieso moet Tesla het (ook) gaan hebben van het Supercharger-netwerk (dat nu ook toegankelijk is voor andere markten). De nieuwste toevoegingen zoals de Tesla Cybertruck slaan nog niet echt aan en de huidige line-up begint wat op leeftijd te raken.

Via: Bloomberg