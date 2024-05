Chinese vormloze rijdende zetpil zou verboden moeten worden

Kom op, zitten we écht op zo’n rijdende zetpil te wachten?

Ok, we snappen het. De Chinese auto-industrie gaat als een malle. Ze ontwikkelen zich in rap tempo. Omdat ze niet zoveel tradities hebben op autogebied, kunnen ze veel sneller schakelen naar technieken en ontwerpen die de consument anno 2024 wil.

En dat is wederom een weeïge gevormde elektrische crossover. Weet je, eigenlijk wilde we jullie de Avatr 07 onthouden. Het is namelijk wederom meer van hetzelfde. Een elektrische crossover met enorm veel vermogen.

Avatr 7

Eventjes les 1: veel vermogen op een goede auto werkt. Meer vermogen op een matige auto werkt níet. Daarbij is het vermogen van al die EV’s veel te hoog ten opzichte van de wegligging. Ook valt het vermogen in realiteit altijd tegen bij een EV. Ja, het is veel, maar bij een benzinemotor voelt hetzelfde vermogen aan als meer. We gokken erop dat het met deze auto niet anders zal zijn.

De Avatr heeft namelijk 590 pk. Dat is eigenlijk 340 pk te veel voor het soort auto. Maar ja, een beter sturende auto kost geld en levert geen leuke TikTok-dragracefilmpjes op. De Avatr is een product dat door Changan en CATL is ontwikkeld, terwijl veel techniek uit de koker komt van Huawei. Het is maar dat je het weet.

AI design rijdende zetpil

Wie verantwoordelijk is voor het design, weten we niet. Maar waarschijnlijk is er een AI-programmaatje overheen gegaan na het invullen van de designopdracht: “bedenk de meest zouteloze crossover ooit.” Direct kwam dit ‘ontwerp’ eruit rollen.

We begrijpen heus wel dat fabrikanten auto’s ontwikkelen die mensen willen kopen. Maar fabrikanten moeten ook innoveren en verder denken. Renault toonde met de Espace enorm veel lef in de jaren ’80, want er waren geen klanten die aangaven dat ze een MPV wilden. Het werd echter een hit.

Citroën gaf ons de DS zonder dat ze marktonderzoek hadden gedaan of het publiek daar oren naar had. Fabrikanten hadden een visie en maakte de consument daarmee enthousiast. Maar ja, de Avatr 7 komt eraan, dus. Nu is het wachten op een Franse fabrikant die de boel even goed wakker schudt…

Via: Car News China