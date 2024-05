Deze SL600 heeft driemaal zoveel cilinders als de GT43

Deze SL600 biedt heel veel meer cilinders voor veel minder geld. Kijk, DIT is een motor!

Vanmiddag maakt collega @Machielvdd bekend dat de Mercedes-AMG GT43 weer ietsje beter is geworden. Het toevoegen van meer paarden resulteert vaak in een betere auto. Machiel tipte de ’43’ als de best sturende. Daar heeft hij een punt, want de AMG GT 43 heeft – net als de SL43 – namelijk de lichtste motor én enkel en alleen achterwielaandrijving.

Het enige nadeel is de prijs, want je bent alsnog 170 mille kwijt. En misschien dat je van een dikke luxe Mercedes wat andere dingen verwacht. De huidige generatie is namelijk best sportief en strak. Ook is het een vierzitter. Allemaal niet erg, maar je wil met zo’n luxe Mercedes een soort tweepersoons speedboat ervaring. Een luxe speedboatervaring. Daar hoort JUIST geen achterbank bij: de kinderen en boodschappen kun je ook wel laten invliegen. Je hebt immers een dikke Benz.

SL600 met gewoon een V12

Daarom moet je deze SL600 kopen. Het is namelijk nog een Mercedes uit de tijd dat je niet per se een AMG hoefde te bestellen als je een snelle versie wilde. Ja, vroeger had je gewoon een SL600, zonder AMG, Maybach of Designo-fratsen. Dit exemplaar is er eentje van de gouden serie van de R230-generatie: van na de eerste facelift (strakker, kinderziekten eruit), maar van vóór de tweede facelift (die was lelijk, sorry).

Het is een SL600 van na de facelift, dus dat betekent een iets krachtigere 5.5 liter twaalfcilinder met twee turbo’s. Deze föhns draaien heel subtiel op de achtergrond mee en zijn er vooral voor extra koppel, niet zozeer voor een lager verbruik. Het vermogen is met 517 pk ruim voldoende, maar het koppel van 830 Nm boezemt anno 2024 nog steeds ontzag in.

De automaat is de onverwoestbare vijfbak die ook in andere enorm sterke Mercedessen zit, waaronder de SL55 AMG, CLK DTM AMG en SLR McLaren. Vijf versnellingen lijkt weinig, maar dit sprint in minder dan vijf seconden naar de 100 km/u en haalt zonder de begrenzer met gemak 325 km/u.

Prijs is eigenlijk laag

De vraagprijs van 50.000 euro lijkt redelijk straf voor een R230, maar eigenlijk is deze SL600 gewoon een koopje. Ten eerste de staat: de auto ziet er schitterend uit, echt helemaal origineel. Ook de kleurstelling (zwart met two-tone beige interieur) is klassiek fraai. De auto heeft 68.128 km gelopen, dus voldoende dat je ermee durft te rijden, maar je kan er nog jaren tegenaan. De auto is dealer-onderhouden en alle boekjes zitten erbij.

En dan als de kers in de appelmoes: deze SL600 is een origineel Nederlandse auto van de eerste eigenaar! Dat ga je echt nergens meer vinden, maar op Marktplaats dus wel. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Bekijk hier waar je op moet letten bij aanschaf bij een R230-generatie van de SL Klasse (stiekem nog best wat puntjes):

