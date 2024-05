Welke Italiaanse schone gaat schuil onder dit gedrocht?

Een zeer gewaarde Italiaanse schone is een tikkeltje aangepakt.

De afgelopen paar keren dat uw scribent van dienst over Mansory-producten schreef, kregen we de nodige brieven binnen. Daarin waren de lezers het niets eens met de positieve strekking van het verhaal. U ziet, we houden er namelijk wel van om een auto een beetje naar eigen smaak aan te kleden. Zeker met de auto’s van tegenwoordig die stervensduur zijn, maar duidelijker dan ooit tegen een zo laag mogelijke prijs.

Bij Mansory kun je terecht als je ietsje meer te besteden hebt. Wat heet: veel meer. Dus de kans is vrij klein dat we ons geld moeten plaatsen waar onze mond is. Dan is het veel makkelijker om principes te hebben. Maar nu zijn ze bij de Duitse toko wellicht iets te ver gegaan. Dit is namelijk hun laatste project, de MANSORY MCX PERGUSA.

Italiaanse schone ‘veredeld’.

En ja, de MANSORY MCX PERGUSA is wanstaltig tot en met. Waarschijnlijk dat de ontwerpers zijn langsgegaan bij alle klanten en aandeelhouders. Kijken wat zij wilden voor de Maserati MC20. Vervolgens hebben de ontwerpers ALLE wensen samengevoegd in één auto. Het is eigenlijk te veel om in één keer allemaal te bevatten. Waar een MC20 standaard (of licht gemodificeerd) een fraaie en cleane verschijning is, lijkt dit de rijdende natte droom van een Manga-tatto-artiest te zijn .

De bodykit van deze heftige Maserati is in zijn geheel van forged carbon en natuurlijk ijzersterk doch vederlicht. Het ding is verder zo subtiel als de one-liners van Gerard Joling en ongeveer net zo smaakvol. Net als Gerard Joling is het wel een klein beetje een guilty pleasure. Niet omdat het ding een Ticket To The Tropics is, maar omdat het je er de grootst mogelijke lol mee kunt beleven.

Zeer fraai interieur

Overigens is het niet allemaal kommer en kwel. Die bodykit mag je smaak dan niet zijn, van binnen is het een fraai ding. Het geheel is namelijk opnieuw bekleed met leder, alcantara en de polyester haarvezels van G. Joling. Ook komt koolstofvezel overal terug. Standaard is het interieur van de MC20 vrij doelmatig, maar dit interieur rechtvaardigt de vraagprijs van de MC20 veel beter.

In motorisch opzicht is de Nettuno V6 namelijk flink aangepast. De motor levert nu niet amper 600 pk, maar dik 750 Duitse volvette Pferden! Het koppel bedraagt nu 880 Nm, genoeg om lekker over de boulevard te paraderen. Als je je best doet, gaat het de Mansory MCX Pergusa behoorlijk vooruit. Van 0-100 km/u accelereren is in 2,6 seconden alweer gedaan. De topsnelheid bedraagt 335 km/u.

Hoeveel de Mansory MCX Pergusa gaat kosten, is niet bekend. Mansory gaat er slechts 5 van bouwen en dan is het over en uit. Dat is op zich best goed nieuws, want daarmee blijft deze visueel uitdagende auto een zeldzaamheid. Entschuldigung, Jungs.

