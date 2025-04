130 km/u? In dit vakantieland mag je nu 150 km/u

Oké, niet overal, maar het begin is er.

In Nederland mogen we onze regering al op onze blote knietjes bedanken dat we nu op een paar trajecten weer 130 km/u mogen, maar in Spanje hebben ze andere plannen. Daar zijn ze nu aan het experimenteren met een flexibele maximumsnelheid, waarbij je 150 km/u mag als het kan. Dat klinkt interessant.

Normaalgesproken geldt in Spanje gewoon een maximumsnelheid van 120 km/u, maar op de AP-7 in Catalonië loopt nu een proef met een variabele limiet. Dat betekent dat je onder optimale omstandigheden 150 km/u mag rijden. Dat kan ongeveer een uur lang, want het gaat om een traject van zo’n 145 kilometer. Maar je moet dus wel blijven opletten, want de maximumsnelheid kan ieder moment weer veranderen.

Hoe wordt dan bepaald hoe hard je mag op welk moment? Daarvoor wordt AI ingezet. Onder meer de verkeersdrukte, de weeromstandigheden en het moment van de dag worden meegewogen bij het bepalen van de maximumsnelheid. Die wordt weergegeven op matrixborden.

In Nederland hebben we natuurlijk ook al aangepaste snelheden op maxtrixborden, dus in die zin is het allemaal niet zo revolutionair. Helaas wordt de snelheid bij ons alleen naar beneden bijgesteld en niet naar boven. En er komt geen AI aan te pas.

Het is nog een proef, maar wie weet, als het een succes wordt mag je straks op meer stukken in Spanje 150 km/u. Al zul je daar misschien niet zoveel aan hebben als je midden in de zomer op een drukke route naar het strand zit.

