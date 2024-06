Snelheid 130 km/u overdag kan maar op 1 weg

een dode mus noemt de Telegraaf het vandaag, de belofte dat we weer 130 km/u overdag mogen rijden

We weten het allemaal nog wel denk ik. Na de Tweede Kamer verkiezingen kwam er een regeerakkoord. Daarin stond iets spannends over de maximumsnelheid overdag. De PVV kraaide victorie dat we allemaal weer 130 km/u mogen rijden overdag. Dat jij vandaag niet met 130 km/u over de snelweg naar je werk kan (of mag), dat had je al door. Maar wellicht gaat het helemaal niet of bijna niet gebeuren.

Wat zit verhoging maximumsnelheid dwars?

Want bij de aangekondigde verhoging werd er direct gesproken over een belangrijke voorwaarde. ‘Waar mogelijk’ en daar wringt de schoen want er zijn een aantal zaken die de verhoging in de weg zitten. Natuurlijk stikstof, maar daarnaast ook verkeersveiligheid en geluidshinder.

Qua stikstof zitten we namelijk op een door de rechter opgelegde 0-lijn. Binnen 25km van een Natura 2000 gebied mag er niet meer worden uitgestoten. De Telegraaf legde de lineaal op de landkaart van NL met ingetekende natuurgebieden en kwam tot de conclusie dat je dan alleen op een stukje Houtribdijk dan overdag 130 zou mogen rijden.

Rijkswaterstaat geeft tegenover de krant aan dat niet alle natuurgebieden ‘stikstofgevoelig’ zijn. Maar het probleem is die 0-lijn. Dus de minieme ( 0,2 procent) verhoging van de stikstofuitstoot zal toch weggehaald moeten worden bij een ander bouw- of onderhoudsproject. Of we moeten natuurlijk een paar boeren uitkopen, dat kan ook.

De discussie over afname verkeersveiligheid van de verhoging van de snelheid naar 130 km/u komt daar nog eens bij. Je zou zeggen dat we kunnen kijken wat het verschil is qua verkeersveiligheid toen in 2020 de snelheid terugging naar 100 km/u. Maar die gegevens zijn moeilijk te vergelijken door de Corona jaren, blijkbaar…

Als laatste zijn er natuurlijk ook de wegen waar je nu ’s nachts geen 130 km/u mag. Die zullen ook niet naar 130 km/u overdag gaan. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Geluidsoverlast, te korte invoeg- en uitvoegstroken om 130 km/u te rijden, etc.

De twee bewindspersonen die dus aangekeken worden op het snel invoeren van de 130 km/u zouden nog wel eens een zware periode tegemoet kunnen gaan. Succes: beoogd bewindslieden Barry Madlener en Chris Jansen! Anderzijds kunnen alle Karens die zich druk maakten omdat andere mensen geen 130 zouden mogen rijden gewoon omdat ze dat niet nodig vinden, ook weer rustig slapen.

Een snelheid van 130 km/u was dat trouwens niet enorm onveilig? Nee joh!

via: Telegraaf