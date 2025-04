Deze Nederlandse auto was ooit de snelste auto ter wereld

En hij kan nu van jou zijn.

Wist je dat een Nederlandse auto ooit de snelste auto ter wereld was? In 1990 om precies te zijn. De oplettende lezer zal nu denken: was de Ruf CTR toen niet de snelste auto? Qua topsnelheid wel, maar de snelste accelererende auto was een… Donkervoort.

In 1989 noteerde de Donkervoort D10 een 0-100-tijd van 3,85 seconden. Dat was destijds sneller dan welke straatauto ook. We moeten er wel bij zeggen dat een Porsche 959 datzelfde jaar een tijd van 3,7 seconde noteerde, dus heel lang zal het record niet stand gehouden hebben. Maar het is geen schande om te verliezen van een 959.

Een Donkervoort D10 vergelijken met een Porsche 959 is natuurlijk een beetje David versus Goliath. De Donkervoort heeft een geblazen 2,5 liter viercilinder met ‘slechts’ 190 pk. Uiteraard moet de D10 het vooral hebben van zijn gewicht. Zelfs voor Donkervoort-begrippen is deze auto extreem licht, met een luttele 650 kg aan gewicht.

De D10 – waar het getal staat voor het 10-jarig jubileum – is een extreme versie van de S8A die Donkervoort destijds leverde. Het meest opvallende is de voorruit, of beter gezegd: het ontbreken daarvan. Ook het reservewiel wat Donkervoorts normaal hadden is achterwege gelaten. Veel minimalistischer dan dit wordt het niet.

Zo’n Donkervoort D10 is naast extreem licht ook extreem zeldzaam. Er zijn er namelijk maar 10 van gemaakt. Dit is dus geen auto die je zomaar even kunt vinden op een occasionwebsite, maar Donkervoort biedt nu zelf een exemplaar aan via hun occasionprogramma.

Deze zwarte D10 heeft 25.750 kilometer op de klok en staat sinds 2006 op Nederlands kenteken. De auto verkeert niet meer in nieuwstaat, want de lak bladdert er aan alle kanten vanaf. Toch moet je diep in de buidel tasten voor dit stukje Nederlandse historie: Donkervoort vraagt er €94.900 voor.