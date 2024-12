Officieel: we mogen weer 130 rijden!

Trap het gas maar in, want we mogen weer 130 in Nederland – met een ‘maar’.

We hopen dat 130 rijden niet symbool staat voor wat het nieuwe kabinet gaat bewerkstelligen de komende tijd. Dat was namelijk even een rollercoaster. Als een van de eerste zaken die aangepakt zouden worden, moest 130 rijden weer een terugkeer maken. Klein probleempje: het kan nergens. Maar deze belofte moest en zou waar gemaakt worden en dus werd een keuze gemaakt: het mag weer, maar dan op slechts vier trajecten. En dan moet gezegd worden: dat is gelukt!

130 rijden keert terug

Op de vier trajecten mag namelijk overdag weer 130 gereden worden. Er is gekeken naar de impact die het heeft op de omgeving, met name stikstofuitstoot, luchtkwaliteit, geluidsniveaus en verkeersveiligheid. Dat was in alle vier gevallen goed.

Waar dan?

De volgende drie trajecten zijn al volledig onderzocht op deze factoren:

A7, Afsluitdijk tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen;

A7, Winschoten tot en met de Duitse grens;

A6, Lelystad-Noord tot en met de Ketelbrug.

Het vierde traject is de A37 van Knooppunt Holsloot (onder Emmen) tot en met de Duitse grens. Daar wordt het onderzoek in januari afgerond, maar de verwachting is dat dit traject meegenomen kan worden in de ‘eerste lichting’ trajecten.

Wanneer dan?

Het streven is om de snelheid weer terug te zetten naar 130 op deze trajecten in het tweede kwartaal van 2025. Dan wordt de laatste beslissing gemaakt en aangezien er niks anders hoeft te gebeuren dan borden plaatsen kan het allemaal ook snel in gang worden gezet.

En de rest?

Daarover gesproken: het stuk van Winschoten tot en met de Duitse grens zou eerder al beginnen bij knooppunt Zuidbroek. Daar bleek dat het asfalt te luidruchtig is bij 130 km/u. Daar ligt nu een plan om stiller asfalt neer te leggen, zodat je rond 2028 hier wél 130 kan rijden. Deze aanpak geldt voor meer stukken: minister Madlener noemt de nu gekozen trajecten een ‘eerste stap’ en er gaat gekeken worden welke stukken verder naar 130 km/u kunnen eventueel.

Foto-credit: een Mercedes S63 op de snelweg, via @spotcrewda op Autoblog Spots.