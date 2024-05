Toch geen 130 km/u in Nederland: “Het kan nergens”

De clausule “waar het kan” lijkt het plan om overal 130 km/u te mogen in Nederland te nekken.

Autofanaten kunnen hun geluk niet op als het gaat om de nieuwe formatie van PVV, NSC, BBB en VVD. Het nog niet nader te noemen kabinet heeft één grote belofte in de plannen staan: we mogen weer 130 rijden. De officiële bewoording is echter dat met de toevoeging van de belangrijke zin “waar dat kan”.

Waar kan dat?

En dat blijkt een belangrijke nuance te zijn. Want RTL Nieuws brengt nu het volgende naar buiten: het kan nergens. De 100 km/u-maatregel was namelijk bedoeld om de stikstofuitstoot terug te dringen in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden. Door de gereduceerde uitstoot van snelwegen was er bijvoorbeeld ruimte voor meer woningen. De stelregel die gepakt wordt door de Raad van State is dat een baanvak waar de 130-limiet terug zou komen niet binnen 25 kilometer van een Natura 2000-gebied mag liggen. En de realiteit is: elk wegvak in Nederland ligt binnen die straal.

Niet genoeg

Volgens twee deskundigen van de Universiteit Leiden en Universiteit Wageningen is de stikstofreductie van de afgelopen vijf jaar niet groot genoeg om die uitstoot van 130 km/u rijden weer ergens kwijt te kunnen. Bovendien zijn alle Natura 2000-gebieden in Nederland getoetst, en blijkt dat 132 daarvan stikstofgevoelig zijn en 123 zelfs stikstofoverbelast. Dat laatste betekent dat er geen grammetje CO2 meer bij kan.

Oplossing?

Er is één oplossing, namelijk dat via Brussel de regels rondom de Natura 2000-gebieden veranderd worden. De deskundigen zeggen dat Brussel dat niet gaat toelaten. Daarvoor moet aangetoond worden dat er een stikstofreductie ontstaat, en dat gebeurt niet. De enige andere optie is dat ‘ondernemers gevraagd wordt om vrijwillig hun activiteiten te staken om aantasting van Natura 2000-gebieden te mitigeren’. Oftewel: boerderijen opkopen. En da’s ook niet gratis.

Kortom: we zijn nog niet van overdag 100 rijden af. Het kabinet doet hun best, maar het lijkt erop dat de regels aangepast moeten worden.

