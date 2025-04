Deze hardcore Abarth kostte nieuw €75.000! [Video]

Maar jij kunt ‘m nu voor een lager bedrag op de kop tikken door mee te bieden.

De Fiat 500 is een hartstikke schattig autootje, maar daar is bij de Abarth 695 Biposto weinig meer van over. Van alle varianten van de Abarth 500 is dit zonder twijfel een van de bruutste. Dit exemplaar heeft zelfs lexaan ruitjes, dus dan weet je dat het menens is.

Met 190 pk is dit de sterkste versie van de Abarth. Dat niet alleen: dit is echt een hardcore uitvoering. Zo heeft deze auto geen achterbank (vandaar de naam Biposto, wat tweezitter betekent). In plaats daarvan is er alleen een titanium stang te vinden achter de voorstoelen.

De voorstoelen zijn ook geen huis-tuin-en-keukenstoelen: dit zijn kuipstoelen met vierpunts Sabelt-gordels. Wat verder opvalt is de versnellingspook: dit is een lange pook, voor de echte racebeleving. Deze is overigens niet gekoppeld aan een sequentiële bak, mocht je dat denken. Op het dashboard prijkt een AIM dataloggger, om het racegevoel compleet te maken. Het interieur is verder voorzien van een hoeveelheid carbon waar menig supercar jaloers op zou zijn.

Vanbuiten oogt de Abarth 695 ook heel serieus, met een dikke bodykit, 18 inch OZ-velgen en rode Brembo’s. De kleur Grigio Performance draagt ook bij aan het testosterongehalte van de Fiat. Het oor wil ook wat, dus daarom is de auto voorzien van een Akrapovic-uitlaat.

Even voor de duidelijkheid: alles wat we opgenoemd hebben is af fabriek. Je zou denken dat iemand fanatiek aan het modificeren is geweest, maar nee, dit is allemaal origineel. Veel zaken waren wel optioneel, zoals de versnellingspook, de stoelen en het vele carbon.

In totaal zit er voor zo’n 25 mille aan opties op, waarmee de totaalprijs uitkomt op €75.283. Inderdaad, dat is heel veel geld voor een Fiat 500. Gelukkig heb je nu kans om de auto voor een lager bedrag te bemachtigen, door mee te bieden via The Collectables. Dat kan nog tot en met volgende week woensdag 20.00!

Vergeet ook niet de video te kijken waarin Wouter alle ins en outs vertelt en natuurlijk een rondje rijdt!