14-jarige klapt op Lamborghini Urus in gestolen auto

Het gevolg is een zwaar beschadigde Lambo. En dat niet alleen.

Aan de andere kant van de wereld zit een 14-jarige jongen diep in de problemen door zijn eigen domme acties. De politie in Como, Australië had een drukke maandagavond deze week. Even na 20:00 kregen agenten de melding dat iemand een specifieke witte Subaru Forester had gezien. Deze auto was al sinds 6 oktober als gestolen opgegeven.

Toen agenten de Forester benaderde en klem te zetten probeerde de bestuurder ervandoor te gaan. Hij beukte de politieauto in zijn achteruit en reed vervolgens richting een kruising. Ver kwam de dief niet, want op de kruising botste de boef tegen een opvallend gele Lamborghini Urus. Moeilijk te missen zou je zeggen. Daarna kon de bestuurder ingerekend worden.

Het bleek te gaan om een 14-jarige jongen. Een reeks aanklachten zal hem te laste worden gelegd, waaronder het stelen van een auto. Gister moest de verdachte tegenover een kinderrechter zijn gedrag verantwoorden. Om het verhaal compleet in kaarten te brengen is de politie van Como nog op zoek naar getuigen in het plaatsje die iets hebben gezien die avond. De Lamborghini kan nog gerepareerd worden. Aan de Subaru valt geen eer meer te behalen.

Fotocredit: Western Australia Police Force via Facebook