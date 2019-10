Nederlandse zonneauto vliegt in de fik op laatste racedag

En dat was niet het enige zure aan dit verhaal.

Een behoorlijke tegenvaller voor de TU Delft en het Vattenfall Solar Team. Ook dit jaar deed het team weer mee aan de Bridgestone World Solar Challenge. Een race waar de Nederlanders normaal gesproken wel successen weet te behalen. Het team is momenteel regerend wereldkampioen en neemt al 20 jaar deel aan het festijn. Ook dit jaar zag er weer goed uit.

De zonneauto van Vattenfall Solar Team lag op kop op de laatste racedag in Australiƫ. In totaal legt men 3.021 kilometer af. De finishlijn werd echter niet bereikt. Tijdens de race vloog de zonneauto onverwacht in brand. De coureur kon de auto nog veilig aan de kant zetten. Vervolgens sleurde een teamgenoot hem uit het voertuig. Van de auto bleef weinig over. Het team kijkt verslagen naar een hoopje as.

Als het team dit jaar gewonnen had dan zou het de achtste overwinning zijn. Helaas is het niet zover gekomen. Hoe de zonneauto in de fik kon vliegen is niet duidelijk. Wat nog over is van het voertuig zal onderzocht worden en moet uitwijzen hoe dit heeft kunnen gebeuren. De teamleden balen enorm, ze hadden nog slechts 250 kilometer te gaan voor de finishlijn.