Ja, dit autootje komt in deze vorm op de markt

Het lijkt misschien op een concept, maar het is een productierijp model!

Op de Tokyo Motor Show 2019 presenteert Toyota deze nieuwe volledig elektrische stadsauto. De Japanners omschrijven het als een ultracompact voertuig. Het is een tweezitter die eind 2020 op de markt moet komen. Toyota is van plan de EV enkel in Japan uit te brengen.

In grote, drukke wereldsteden als Tokio en Osaka zal deze BEV uitstekend tot zijn recht komen. De auto is bedoeld voor korte, stedelijke ritjes en neemt door zijn schattige omvang weinig ruimte in. Je Japanse oma een halfuur verderop bezoeken is niet aan te raden. De actieradius bedraagt ongeveer 100 kilometer. Bovendien heeft de elektrische auto een topsnelheid van slechts 60 km/u. Wat de praktische inzetbaarheid is van dit voertuig is nog onduidelijk. Hoeveel bagageruimte deze elektrische auto heeft is bijvoorbeeld niet bekend.

Het voertuig kan middels 200V opgeladen worden. Het duurt vijf uur om de batterij volledig op te laden. De BEV is 2,4 meter lang, 1,2 meter breed en 1,5 meter hoog. De marktintroductie is in de winter van 2020. Tijdens de speciale tentoonstelling ‘FUTURE EXPO’ is de BEV op de Tokyo Motor Show te zien. Daarnaast zal het Japanse automerk diverse andere mobiliteitsoplossingen tonen op de beurs.