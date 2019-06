15 jarig meisje vermoedelijk door straatrace om het leven

Dit soort berichten wil je liever niet schrijven. Of lezen.

We houden allemaal van auto’s op Autoblog. We houden zeker van auto’s met aansprekende prestaties. We hebben allemaal wel iets te diep het gaspedaal ingetrapt. En hoe enerverend is het als een ander mee doet. Echter, voor competitie doeleinden is de straat niet absoluut geschikt.

Dat werd pijnlijk duidelijk in Heerhugowaard. Daar werd een meisje geschept door een auto, zo meldt De Telegraaf. Zij reed op de fiets en werd aangereden door een auto. De politie heeft niet alleen de bestuurder van de desbetreffende auto aangehouden, maar ook nog een andere bestuurder van een andere auto.

Het ongeluk vond namelijk plaats op de Westtangent. De Westtangent in Heerhugowaard is een lange weg, bestaande uit vier rijbanen, onderbroken door kruispunten met verkeerslichten. In de latere uurtjes schijnt het een populaire locatie te zijn voor straatraces.

De politie is nog aan het onderzoeken wat de toedracht is van het ongeluk. De beide automobilisten die zijn aangehouden, hebben niet alleen hun rijbewijzen moeten inleveren, maar ook hun telefoons. Ondanks dat de ambulance snel ter plekke was, heeft het niet mogen baten. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Fotocredit: screenshot via Google Maps