Straatrace met 200 auto's in Amsterdam - Autoblog.nl

De politie heeft het gisteren in de middag druk gehad in Amsterdam, toen er een straatrace met meer dan 200 auto’s plaatsvond.

Het was een ouderwets gevalletje “Oh shit! We got cops, cops, cops, cops!”, om maar een quote te pakken uit de eerste Fast & Furious film. Gistermiddag vond er een illegale straatrace plaats in het Westelijke Havengebied in Amsterdam. De politie kwam op de hoogte van het spektakel door middel van een surveillerende politiehelikopter. Daarop werd besloten in te grijpen.

Straatrace in Amsterdam met meer dan 200 voertuigen

Het gebied werd afgezet door agenten zodat men niet ongezien kon wegrijden. De politie had het er maar druk mee, want er werden uiteindelijk meer dan 200 voertuigen gecontroleerd. Het ging hier niet alleen om auto’s van deelnemers, maar bijvoorbeeld ook van publiek. Er werden bekeuringen uitgedeeld. Onder andere voor foutparkeren, gevaarlijk rijgedrag en het niet kunnen tonen van de juiste papieren. Ook is een rijbewijs ingevorderd en werd er een kart is in beslag genomen, aldus de politie.

De politiehelikopter heeft die middag tevens video opnamen gemaakt. Zo kan de politie nog achteraf bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Op deze manier is de politie in staat om naderhand nog boetes uit te delen.