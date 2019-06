Zwikje premium Honda’s aan start legendarische heuvelklim

En er zitten een paar smakelijke creaties tussen!

Er zijn een paar autosportevenementen die je als autoliefhebber eigenlijk wel moet volgen. Denk aan de Indy 500, 24 uur van Le Mans en de Dakar-rally. In dat rijtje hoort de Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) absoluut thuis.

Het leuke aan Pikes Peak is dat er allerlei auto’s uit heel verschillende klasses meedoen. Van oude straatauto’s tot moderne race-prototypes. Bij veel van die klasses is er niet een al te grote gat tussen straatauto en het voertuig dat aan de start verschijnt van de fameuze heuvelklim. Het is dus logisch dat merken als Volkswagen, Bentley en zelfs Ducati meedoen. Net als vorig jaar verschijnt ook Acura aan de start. Acura is het luxe premium merk van Honda.

De Japanse Amerikanen nemen maar liefst 5 (!) auto’s mee. Ze spreiden zo wellicht hun kansen voor een van de eindzeges. Zo zijn er twee NSX‘en, een ‘productie‘-variant en een race-uitvoering. De TLA A-Spec deed vorig jaar ook mee, een race-prototype op basis van de TLX (afbeelding onder), een model dat qua formaat boven Accord is gepositioneerd, maar onder de Legend. Ook de RDX A-Spec verschijnt net als vorig jaar weer aan de start. Alle informatie over de Acura RDX lees je in dit artikel.

De meest interessante is wellicht de MDX. De MDX is een relatief ruime crossover met drie zitrijen. Normaliter althans, in dit geval zit er slechts één racekuip in. Belangrijker is echter de aandrijving. Er is gekozen voor om de MDX Hybrid als basis te nemen. De 3.0 V6 is er uit gelepeld ten faveure van de 3.5 motor van Acura. Deze 3.5 is op zijn beurt weer vergroot naar 3.7 liter.

De MDX Hybrid heeft niet één, niet twee, maar drie elektrische motoren. Eentje voor en twee aan de achterkant. Het systeemvermogen is 400 pk en 475 Nm. De transmissie is een automaat met dubbele koppeling met zeven verzetten. Uiteraard heeft de MDX vierwielaandrijving, wat Acura en Honda ‘SH-AWD’ noemen, wat staat voor ‘Super Handling All Wheel Drive’. Dit systeem debuteerde in 2006 op de zwaar onderschatte Honda Legend. Wellicht dat de extra sterke MDX in productie genomen wordt. De markt voor krachtige, luxe en sportieve crossovers in namelijk enorm in de VS.