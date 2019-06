Deze superstoere KIA kun jij (nog) niet kopen

Ook al zou je het willen.

KIA is lekker aan de weg aan het timmeren. Van budget kiloknaller is het nu een serieuze speler in het middensegment. Het Zuid-Koreaanse merk was er al vroeg bij met SUV’s. Al in 1993 lanceerden het bijna 75 jaar oude merk de Sportage, een van de eerste softroaders.

Inmiddels is de line-up qua crossover-achtigen bijna niet meer te overzien. Er is een Stonic, Niro, Sportage, Sorento en de immense Telluride. Daar komt er nu eentje bij in de vorm van de KIA Seltos. De KIA Seltos is voortgekomen uit de ‘SP Signature‘ concept. De naam Seltos is afgeleid van Celtos, de zoon van Hercules. Weet je dat ook weer.

KIA is nog een beetje onduidelijk over de positionering van de auto. Het is een zogenaamde ‘subcompact CUV’, dus een kleine crossover. Er worden geen afmetingen vermeld, dus we moeten even afgaan op andere context. De auto wordt leverbaar met 16″, 17″ en 18″ grote velgen. Er is keuze uit een 2.0 GDI (145 pk), 1.6 T-GDI (177 pk) of 1.6 CRDI diesel met 136 pk. Afhankelijk van de markt is er keuze uit een handbak, CVT of automaat met dubbele koppeling.

Kortom, het moet wel heel raar zijn wil de auto niet de KIA variant zijn van de eveneens okselfrisse Hyundai Venue. Van die Venue hebben wel een idee van de dimensies: die is 13 centimeter korter dan de Kona, 3 centimeter smaller, maar wel 1,5 cm hoger. De Kia Seltos zal naar waarschijnlijkheid zal zich dusdanig verhouden ten opzichte van de Kia Niro. De auto wordt leverbaar in de tweede helft van 2019 op ‘mondiale automarkten’. Er wordt met nog geen woord over Europa gerept.