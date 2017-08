150 klassiekers in rook op bij dealer

Het zal je gebeuren...

Een Amerikaanse autodealer die is gespecialiseerd in het oudere spul, werd dinsdagnacht op onaangename wijze verrast. Iedereen die weleens autoprogramma’s op Discovery Channel of National Geographic kijkt weet hoezeer Amerikanen aan hun automobiele heritage verknocht zijn. De dealer, Country Classic Cars, kan dan ook niet geloven dat een aanzienlijk deel van de collectie is afgefikt.

In totaal stonden 600 auto’s bij Country Classic Cars, met bouwjaren tussen 1920 en 1980. Volgens schattingen heeft een kwart daarvan de brand niet overleefd. Er kwamen uiteindelijk 100 brandweermannen op de brand af om te redden wat er te redden viel, maar het mocht helaas niet meer baten voor zo’n 150 klassiekers uit Amerika en daarbuiten. Wellicht heeft het gebrek aan brandkranen in de omgeving daar iets mee te maken.

Zelf kijken wat de dealer zoal te koop had staan? Check hier de collectie.

Dank aan Dennis voor het tippen!