SUV’s worden met de dag populairder in Europa

Niet aan te slepen, die "terreinwagens".

Liefhebbers van Land Rover Defenders en Jeep Wranglers vinden het waarschijnlijk niet gaaf dat we crossovers en SUV’s zojuist aanduidden als terreinwagens, maar dat zij dan maar zo. In elk geval kan niet worden ontkend dat dit segment bijzonder populair is. Naar verwachting blijft dat ook nog wel een poosje zo.

Van alle auto’s die vorig jaar in Europa werden verkocht, viel maar liefst 26% binnen de categorie SUV’s. In 2007 was dat nog maar 8%. Naar verwachting zal het marktaandeel dit jaar uitkomen op 28%, verdeeld over in totaal vier miljoen SUV’s en crossovers. In 2020 zou het percentage 34 procent bedragen bij in totaal 5,7 miljoen stuks.

Autofabrikanten vinden het allemaal prima, want zij pakken relatief gezien veel meer marge op een SUV dan op een sedan, stationwagon of hatchback. Veel klanten kiezen voor SUV’s en crossovers uit emotionele in plaats van rationele overwegingen. Het prijskaartje is daarbij minder van belang en daar spelen merken handig op in.

Welke overwegingen spelen eigenlijk een rol? Volgens Linda Jackson van Citro├źn hebben SUV’s een robuust imago, kunnen klanten de zitpositie waarderen en worden de vaak grotere velgen op prijs gesteld. Fabrikanten verdienen er intussen goed aan. Zo bestaat de helft van de verkochte Volvo’s uit SUV’s, maar zijn diezelfde SUV’s wel verantwoordelijk voor meer dan 50% van de winst. En dan moet de nieuwe XC40 nog uitkomen.

Beren op de weg?

Bovenstaand verhaal klinkt bijna paradijselijk, maar zijn er ook nog (mogelijke) problemen? Ja, die zijn er. De dieselmotor zit in het verdomhoekje en een beetje terreinwagen wordt natuurlijk door een zelfontbrander aangedreven.

Tot voor kort hadden overheden het vooral gemunt op CO2 en dus waren diesels fiscaal aantrekkelijk. De focus is inmiddels verschoven naar nieuwe boosdoeners, oftewel stikstofdioxide en fijnstof. Daar stoten diesels relatief meer van uit en dus loopt de vraag naar auto’s met dit type motor hard terug.

Voor SUV-achtigen is dat dubbel zuur, want dieselmotoren konden het surplus aan gewicht en luchtweerstand nog enigszins camoufleren doordat dergelijke krachtbronnen relatief zuinig zijn. In het geval van EV’s spelen Cw-waarde en kilogrammen een nog grotere rol, want de range is bij sommige van die auto’s nog een heikel punt.

Naar verwachting zal het segment dus nog wel even blijven groeien, maar autobouwers zullen creatief om moeten gaan met de nadelen die vooral betrekking hebben op de aandrijflijnen. (via ANE)

Foto: Jaguar F-Pace door