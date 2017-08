Rosberg: Ferrari heeft geen kans tegen Mercedes

Keine Chance, aldus de Duitser.

De kampioen van vorig jaar durft ‘m wel aan: Mercedes gaat dit jaar met de eer strijken in de F1. De pensionado doet deze uitspraak in het blad Sportbild. De race in Silverstone was volgens Nico het moment waarop hij zich realiseerde ‘dit was het dan’.

Dat Ferrari terugsloeg in Hongarije kwam voor ROS als een verrassing, maar desalniettemin is hij er nog steeds van overtuigd dat Ferrari niet echt een kans maakt op de titel. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste acht Rosberg Ferrari niet in staat om de auto net zo goed door te kunnen ontwikkelen als Mercedes. Ten tweede schat hij in dat de circuits die nog komen gaan Mercedes beter liggen dan Ferrari, met als enige duidelijke uitzondering de race in Singapore.

“Ze [Ferrari] hebben in de winter echt puik werk afgeleverd. Maar nu wordt het een ontwikkelingsrace. Ik kan me niet voorstellen dat Ferrari daarin bij kan blijven [met Mercedes]. Dat Ferrari terugsloeg in Hongarije verraste me, maar de volgende race op Spa wordt weer echt een circuit waar Mercedes top zal gaan.”

Stiekem ben ik het volledig eens met deze analyse van de regerend kampioen, hoewel ik hoop dat Ferrari het in ieder geval nog spannend kan maken. Enfin, hoeveel races voor het eind van het seizoen denk jij dat Hamilton kampioen is?