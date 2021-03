Lezersvraag: welke auto moet een terugkeer maken? - Autoblog.nl

Welke nu vergeten auto moet weer een comeback maken in een nieuw jasje op de automarkt van vandaag de dag?

Het nieuws van Mercedes dat ze aan het testen zijn met de SL bracht me bij deze lezersvraag. Heel lang weggeweest is ‘ie niet, maar het is toch leuk dat de iconische Mercedes-Benz SL straks weer deel uitmaakt van het gamma van de Duitse autofabrikant.

Daarnaast stoffen steeds meer autobouwers iconische namen af. Ford bijvoorbeeld met de Puma en eerder Toyota met de Corolla. De vraag is altijd hoeveel ze nog met het oorspronkelijke model te maken hebben. Renault deed recent een leuke poging met de Renault 5 Prototype. Dat is toch wel hét beeld dat je hebt als een autobouwer een iconisch model nieuw leven in gaat blazen.

Renault heeft het voorgerecht in vorm van de 5 Prototype, maar welke auto moet wat jou betreft een terugkeer maken? Niemand zal warm lopen van een nieuwe Hyundai Pony. Maar wat te denken van een nieuwe Peugeot 504 Coupé? (Neem die e-Legend in productie!). Andere voorbeelden van vergane glorie zijn een Lamborghini Espada of een Lancia Delta. Kortom, laat het weten in de comments. Wellicht dat een autodesigner nog wat inspiratie haalt uit jullie suggesties!