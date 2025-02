16-jarige vlucht voor politie en crasht in Amsterdam

Iemand was bang gepakt te worden voor rijden zonder rijbewijs, maar maakte het vervolgens alleen maar erger.

Hoe ga ja als minderjarige van A naar B in Amsterdam? Met een fatbike natuurlijk, of misschien met een Biro. Een 16-jarige jongeman vond dat echter te min en besloot gewoon de auto te pakken. Hij hield zich alleen niet aan de verkeersregels en trok daarmee de aandacht van de politie.

De lokale verkeerspolitie zat gisteravond in een onopvallende auto, toen ze een BMW door rood zagen rijden in Amsterdam-Zuid. Ze gaven de auto een volgteken, waar de bestuurder gehoor aan leek te geven. De 16-jarige dacht echter slim te zijn en reed opeens met hoge snelheid een steeg in.

De politie koos ervoor om geen gevaarlijke achtervolging in te zetten, midden in de drukte van de stad. Dat bleek achteraf ook niet nodig, want niet veel later kregen ze een melding dat de BMW in kwestie tegen een paal was gereden. Terwijl de politie hem dus niet eens op de hielen zat.

De jeugdige bestuurder was in eerste instantie verdwenen, maar kwam even later doodleuk aanlopen. Hij werd meteen herkend door de agenten en kan nu dus rekenen op boetes voor gevaarlijk rijgedrag en rijden zonder rijbewijs.

De auto in kwestie is een BMW X1 van de nieuwste generatie, die hooguit 3 jaar oud kan zijn. Of dit de auto van zijn ouders was is niet bekend. Waarschijnlijk is dit wel een auto die all-risk verzekerd is, wat betekent dat ook joyriding wordt vergoed. Toch zal de eigenaar van de BMW – wie dat ook is – niet heel erg gecharmeerd zijn van deze actie, gokken we.

Foto: Verkeerspolitie Amsterdam