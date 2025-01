Politie neemt IS-F van 19-jarige in beslag

Na een flinke snelheidsovertreding moest de 19-jarige afscheid nemen van zijn Lexus IS-F.

Het is zondagavond. Het is mooi weer. En het is niet druk en je zit op een mooie weg. Ja, voor dit scenario moeten we niet in Nederland zijn. Dit verhaal brengt ons naar de Pacific Coast Highway in Californië. Een heerlijk stukje weg aan de kust tussen Los Angeles en, als je het helemaal doortrekt, voorbij Monterey.

Lexus IS-F in beslag genomen

Iedereen die een keer op deze weg heeft gereden kan uit ervaring zeggen: dit nodigt uit om lekker door te trappen. Het is altijd oppassen voor oom agent in de States en die de gevolgen kunnen flink zijn. Zeker als je een behoorlijke overtreding begaat. Zoals de 19-jarige jongen in dit verhaal met zijn Lexus IS-F.

Dikke duim omhoog voor deze übersedan. De BMW M3 E90 en C63 AMG zijn bekende concurrenten, maar vergeet zeker de IS-F niet met zijn vijf liter grote V8. Met 477 pk is het verleidelijk om het pedaal te vloeren. Dat kwam deze automobilist duur te staan.

In Nederland is de IS-F in vergelijking met de bekende concurrenten een zeldzaamheid. Als je reist naar de Verenigde Staten is een IS-F tegenkomen een minder lastige opgave, de kans dat je er daar eentje tegenkomt is toch groter.

De 19-jarige passeerde een lasergun van de politie met een snelheid van 203 km/u. Een snelheidsovertreding van meer dan 100 km/u. De jongen werd aan de kant gezet en gevraagd vriendelijk uit te stappen. Om voorlopig niet meer plaats te nemen achter het stuur van de Lexus.

De blauwe Lexus IS-F werd namelijk in beslag genomen voor een periode van 30 dagen. De kerel werd gearresteerd en is aangeklaagd voor roekeloos rijgedrag. De beste man heeft nu 30 dagen om na te denken over zijn zonden en moet een maand lang het geluid van die bulderende V8 missen.

Beeld: LASD Lost Hills Stn. via X