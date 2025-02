Ook Mustang GTD-klanten mogen 2 jaar hun auto niet verpatsen

Inderdaad, net als bij de Ford GT.

Een Ford Mustang is doorgaans niet een auto die je koopt als investering. Althans, niet als het om een nieuwe Mustang gaat. De GTD is echter een ander verhaal. Dit is niet de zoveelste versie van de Mustang, maar een circuitwapen waar Ford serieus werk van gemaakt heeft.

De Mustang GTD is een auto die moet concurreren met supercars, en daar hoort ook een andere aankoopproces bij. Net als destijds bij de Ford GT moest je solliciteren om in aanmerking te komen voor een Mustang GTD. Bovendien staat er een bekende clausule in het contract.

Een Ford GT mocht je twee jaar lang niet doorverkopen en dat geldt nu ook voor de Mustang GTD. Ford is dus bang dat mensen ook deze auto gaan flippen. Op zich geen hele gekke gedachte, want de GTD is gewild en de productie is beperkt. Het is alleen niet bekend hoeveel er nu precies gebouwd worden.

Wat gebeurt er als je toch je auto probeert te verkopen binnen 2 jaar? Daar kwam John Cena achter. De worstelaar verpatste zijn Ford GT binnen 24 maanden en kreeg toen een rechtszaak aan zijn driekwartsbroek. Omdat het een celebrity betrof resulteerde dit in een schikking waarbij Cena een onbekend bedrag betaalde en Ford dit aan een goed doel schonk.

De Mustang GTD heeft overigens bewezen dat het écht een supercar rivaal is. De 800 pk sterke Ford noteerde een tijd van 6:57.685 op de Nordschleife. Bijna net zo snel als een 918 en sneller dan een 296 GTB en een Aventador SV. Nu kun je ‘Ringtijden niet één op één vergelijken, maar het zegt wel iets over de regionen waarin de Mustang GTD zich bevindt.

De Mustang GTD is ook gewoon te bestellen in Europa. In Nederland ben je maar liefst €476.800 kwijt, dus het is maar zeer de vraag of er eentje op gele platen komt. Verhoudingsgewijs is het prijsverschil met de VS wel minder groot dan bij een normale Mustang. De GTD is namelijk in de VS ook al heel duur, met een prijskaartje van omgerekend drie euroton.

Bron: Fordauthority