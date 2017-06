19-jarige Kylie Jenner doet Aventador SV Roadster

Ik had op die leeftijd een prachtige Citroën..

Kylie Jenner is niet vies van het snellere spul. De tv-persoonlijkheid heeft onder andere een Ferrari 488 Spider en een G-klasse in het bezit en dezer dagen rolt de 19-jarige per Aventador SV Roadster. Het sterretje deelde enkele pica’s van de bolide op haar Instagram.

Met 750 pk, 690 Nm aan koppel en een sprinttijd naar de honderd in minder dan drie seconden is zo’n SuperVeloce natuurlijk het ideale vervoer voor het drukke verkeer in Los Angeles. Mevrouw koos voor de kleur Arancio Atlas. Kylie Jenner is onder andere bekend van de realityserie Keeping Up with the Kardashians. Deze zomer krijgt ze haar eigen serie genaamd Life of Kylie. Bent u ook weer op de hoogte.

Van de Aventador Superveloce zijn 600 coupe’s en 600 Roadsters gemaakt. Daarmee is de Aventador SV een stuk minder exclusief in vergelijking met zijn voorganger. Van de Murciélago SuperVeloce zijn slechts enkele honderden exemplaren gebouwd. In Nederland bedroeg de nieuwprijs van een Aventador SV Roadster meer dan een half miljoen euro.