Grijp je kans: Kia Cee’d uit Top Gear is te koop

De meest mishandelde Cee'd ter wereld.

Deze auto is in elk geval niet van een oud omaatje geweest. De Cee’d in kwestie is door Top Gear gebruikt voor het onderdeel ‘Star in a Reasonably Priced Car‘. Beroemdheden mochten losgaan in de auto op de bekende baan van Top Gear. Niet iedereen had nu eenmaal ervaring op het circuit en de techniek heeft de nodige mishandelingen doorstaan.

Gelukkig is daar zeven jaar garantie voor. Nadat Top Gear de auto niet meer nodig had werd het voertuig teruggegeven aan Kia Motors UK. De auto is klaar voor trackdays, want kuipstoelen en een rolkooi zijn aanwezig. Top Gear heeft vijf seizoenen gebruik gemaakt van de Kia. Onder andere Matt LeBlanc, Rowan Atkinson en Michael Fassbender hebben plaatsgenomen achter het stuur.

De uit 2010 afkomstige Cee’d werd door een particulier gekocht. De auto had toen 3.000 mijl op de teller staan. Inmiddels heeft de Kia 7.150 mijl gelopen. Het onderhoud is altijd door de Kia dealer gedaan. Op moment van schrijven hebben al 26 ge├»nteresseerden via eBay een bod uitgebracht. De stand staat op 3.354 pond. De minimumverkoopprijs is nog niet bereikt.