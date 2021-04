Nederlandse Youtuber koopt Aventador van €660k - Autoblog.nl

Het wordt steeds gekker met die Nederlandse vloggers: Mobicep heeft nu een Aventador SVJ Roadster aangeschaft, de duurste cabrio die er te koop is.

Als je niet tot de doelgroep van vloggers behoort heb je er waarschijnlijk he-le-maal niets mee, maar feit is dat er veel mensen wél tot hun doelgroep behoren. Dit betekent hoge aantallen volgers en navenant hoge inkomsten. En daarmee kunnen ze weer dikke auto’s kopen, wat weer leidt tot meer volgers, enzovoorts.

Akkefietje

Iemand die ook erg actief is op social media is Mohamed Lemhadi, beter bekend als Mobicep. Als je hem niet van Youtube kent (het zij je vergeven), dan ken je hem misschien van dat akkefietje met Dave Roelvink. Die reed namelijk vorig jaar zijn Lamborghini Huracán in de kreukels. Mobicep zat er niet heel erg mee in zijn maag want hij kocht ter vervanging een Rolls-Royce Dawn én een Huracán Spyder.

SVJ Roadster

Mo gaat nu nog een stapje verder. Zijn nieuwe aanwinst is weer een Lamborghini, maar dit keer geen Huracán. Mobicep is nu voor de duurste Lambo gegaan die er op dit moment te krijgen is: de 770 pk sterke Aventador SVJ Roadster.

Prijs

De auto is voorzien van een vers Nederlands kenteken en dus we kunnen we – nieuwsgierig als we zijn – meteen checken wat dit exemplaar gekost heeft. De prijs van deze auto is €661.478. Daarvan bestaat €147.086 uit CO 2 -taks. Deze auto belandt daarmee hoogstwaarschijnlijk aan het eind van het jaar in het lijstje met duurste auto’s die in 2021 op kenteken zijn gezet. Vorig jaar was een Ad Personam Aventador SVJ Roadster die €706.274 had gekost de duurste.

Oro Elios

Hoewel het geen Ad Personam-uitvoering is heeft Mobicep’s Aventador ook een bijzonder kleurtje: Oro Elios. Helemaal onbekend is deze kleur ook weer niet. Dit was namelijk de kleur waarin de Aventador SVJ Roadster geïntroduceerd werd.

Video

Mohamed is in ieder geval blij met zijn nieuwe aanwinst. Althans, dat menen we op te kunnen maken uit de video waarin hij de auto voorstelt: