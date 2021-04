22 inch wielen zijn dus klein te noemen - Autoblog.nl

Wie had dat gedacht. Soms lijken 22 inch wielen beschaafd en klein te zijn.

De Ford Explorer is zo’n auto die in het echt veel meer indruk maakt, dan op de afbeeldingen. Dat komt mede door het het formaat. De auto is een beetje het tegenovergestelde van Tom Cruise. In het echt is het alleen maar indrukwekkender.

Waarschijnlijk is het niet bij iedereen bekend, maar de Ford Explorer is dus gewoon ook in Nederland leverbaar. Als jij 77.910 euro neerlegt bij de Ford-dealer, schroeven ze er een setje gele platen op voor je. In dit geval is het de nog enigszins brave hybride Explorer ST-Line.

De auto die je op de foto’s ziet is een subtiel onder handen genomen Exlorer ST. Het is een combinatie van een paar configuratie-keuzes en enkele zorgvuldig gekozen modificaties. Het betreft een Explorer in het Star White. Ondanks dat ondergetekende juist aluminium-kleurige details wenst op de witte 325d-duurtester, is het resultaat van deze Explorer niet verkeerd. Alles is namelijk uitgevoerd in hoogglans zwart.

De grille, raamlijsten, dakrails en zelfs de badges zijn allemaal zwart. Hetzelfde geldt voor de handgrepen en uitlaten. Omdat er gekozen voor het ST High Performance pakket, zijn de remmen in het rood uitgevoerd. De velgen zijn absoluut niet standaard. Sterker nog, ze zijn de reden voor de fotoshoot. Het betreft namelijk een setje ‘patta’s’ van de firma Vossen, model HF-5.

Volgens Vossen zijn ze ‘hybrid forged’, oftwel flowformed. Dat is een soort combinatie tussen velgen smeden en gieten. Het is meteen de grootste maat waarin de HF-5 leverbaar is. De wielen meten namelijk 22 inch in diameter. De breedste is 10 inch rondom. Om te matchen met de rest van de auto, zijn ze uitgeoverd in het ‘Satin Black’. Om de stance helemaal af te maken, is de auto overduidelijk verlaagd.

In technisch opzicht veranderde er niet veel. De Explorer ST heeft een Ecooboost V6 met twee turbo’s. Deze motor is goed voor 405 pk en 563 Nm. In Nederland is deze motor niet leverbaar, de PHEV levert namelijk meer vermogen (457 pk) en koppel (835 Nm). En de 22 inch wielen van de Amerikaanse velgenboer passen daar ook onder.