Verstappen ontzettend tevreden met nieuwste F1 race - Autoblog.nl

De Formule 1 kondigde zojuist een nieuwe race aan die vanaf volgend seizoen op de kalender zal prijken. Verstappen is tevreden.

In tegenstelling tot regen boven het circuit van Imola, hing het al een tijdje in de lucht: er komt dan toch, eindelijk, een heuse F1 Grand Prix van Miami. Er is een deal getekend die inhoudt dat de pittoreske badplaats beginnende vanaf volgend seizoen tien maal het F1 circus mag hosten. De race zal niet plaatsvinden op de plaatselijke oval. In plaats daarvan wordt het een stratencircuit waarbij de coureurs een cirkeltje om het Hard Rock Stadium maken. Deze gigantische arena is de thuishaven van een aantal professionele sportteams uit de stad zoals de Miami Dolphins. Voorheen werd er ook een aantal keer gestreden om de Superkom.

Al sinds 2017 werd er gesproken over een potentiële race in Miami. Verder dan het hosten van een zogeheten F1 Festival in 2018 kwam het tot op heden echter niet. Nu is het dan alsnog raak. Het stedelijk stratencircuit treedt daarmee in de voetsporen van Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas en Phoenix. Die Grote Prijzen waren uiteindelijk geen lang leven beschoren. F1 en Amerika bleek in het verleden toch altijd een lastige combinatie. Liberty Media zal uiteraard hopen dat dit onder hun bezielend Amerikaans leiderschap anders zal zijn voor Miami.

Qua layout moet je een beetje denken aan het circuit van Albert Park in Melbourne. Er zullen 19 bochten zijn en de gemiddelde snelheid zal volgens simulaties een gezonde 223 kilometer per uur bedragen. Vanaf het dak van het Hard Rock Stadium moet volgens de baas van de arena elke bocht van het circuit te zien zijn, wat een unieke ervaring is:

You could walk around the top deck of the stadium and see every corner on the race track – and that’s pretty unique Tom Garfinkel, geen familie van Garfunkel

Max Verstappen is zeer tevreden met het nieuws. Zoals echte kenners die de Ziggo docu over hem gezien hebben weten, is Max best een beetje weg van Miami. MV33 steekt de plek die we kennen van de legendarische TV-Serie Burn Notice dan ook een veer in de derrière:

Miami is echt een fantastische stad. Ik weet zeker dat ze daar een goed circuit zullen bouwen waar we veel plezier op zullen beleven. Max Verstappen, gaat net als Will Smith graag naar Miami

Waarvan akte. Vlieg jij nog even naar Miami om de coureurs verkwistend gas zien te geven door de stad voordat deze verzuipt doordat de zeespiegel stijgt? Laat het weten, in de comments!