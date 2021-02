23-jarige jat trekker en sloopt dorp - Autoblog.nl

Ooit afgevraagd hoeveel schade je kunt aanrichten in een dronken bui? Een bizar verhaal met een gestolen trekker uit Radevormwald.

Een 23-jarige jongeman uit het Duitse Radevormwald heeft de wereld van Grand Theft Auto naar de werkelijkheid gebracht. Terwijl je in de game zonder echte consequenties kunt losgaan zit dat in de echte wereld toch anders in elkaar. Helaas voor deze 23-jarige kwam die boodschap te laat.

Gestolen trekker gaat los in Radevormwald

Gisteravond, omstreeks 19:25 uur, belde een ooggetuige de politie. De ooggetuige zag hoe iemand op een trekker met voorop een sneeuwschuiver carmageddon in het dorp aan het spelen was. Een auto werd gebeukt en de trekker ging er vervolgens vandoor. De politie kwam ter plaatse en kon de man in de trekker tot stoppen dwingen. Het voertuig bleek gestolen.

Die ene geparkeerde auto bleek niet de enige schade. De man heeft met de gestolen trekker in meerdere straten in Radevormwald geparkeerde auto’s geramd. Alles bij elkaar heeft de 23-jarige vijf auto’s, een woning en een schuur beschadigd. De schade bedraagt bijna 100.000 euro. Uit een eerste onderzoek bleek de dief hartstikke dronken. Er is één persoon lichtgewond geraakt. Dat was de eigenaar van een Volkswagen Transporter toen de trekker de bedrijfswagen ramde. De politie zegt het onderzoek voort te zetten.