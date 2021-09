23-jarige Nederlandse YouTuber koopt Hurácan EVO

Roy Beszelsen, beter bekend als Royalistiq, trakteert zichzelf op een Lamborghini Huracán EVO Spyder.

Als je geen gaming video’s kijkt op YouTube zegt de naam Royalistiq je misschien niet bijster veel, maar hij was degene die onlangs de duurste Audi Q8 van Nederland kocht. Mocht het nog niet duidelijk zijn dat het de 23-jarige YouTuber voor de wind gaat: hij heeft nu alweer een nieuwe auto aangeschaft.

De duurste Audi Q8 hebben van Nederland is natuurlijk leuk, maar je wordt als YouTuber pas echt serieus genomen als je een Lamborghini in je garage hebt. En dan het liefst een Huracán. Dat is dan ook precies de auto die Roy nu heeft aangeschaft.

Royalistiq is niet gegaan voor een Huracán LP610-4 van een jaartje of zes oud, maar voor een recente (zo niet splinternieuwe) Huracán EVO Spyder. Dit is de doorontwikkeling van de Huracán, met evenveel vermogen als de Performante, namelijk 640 pk. De EVO heeft ook net als de Performante twee centraal geplaatste uitlaten. Verder kun je deze versie herkennen aan de agressieve (en iets te drukke) voorbumper.

Royalistiq hoeft de auto niet meer te wrappen, want deze Huracán is af fabriek al uitgevoerd in matgrijs. Dat is dus mooi meegenomen. In Nederland heeft de Hurácan EVO Spyder een vanafprijs van €336.087. Daarnaast kocht Roy onlangs een door ABT getunede Audi RS Q8, die een nieuwprijs had van €365.712.

Waar hij al dat geld vandaan haalt? Hij heeft blijkbaar genoeg manieren gevonden om geld te verdienen aan zijn 886.000 abonnees op YouTube. Hij plaatst dagelijks video’s en verkoopt daarnaast merchandise en een sportdrankje. En dan kun je dus dit soort dingen kopen.

Foto’s: Instagram Royalistiq