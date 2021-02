Hint naar Volkswagen Golf R Plus met meer power duikt op - Autoblog.nl

Alsof de Volkswagen Golf R met 320 pk nog niet genoeg is, werken ze in Wolfsburg aan een nog hetere versie met de mogelijke naam Plus.

Al jaren klinken er geruchten dat Volkswagen met een gepeperde variant van de Golf R kwam. Bijna twee jaar geleden schreef ik er nog zelfs een stuk over. Tot op heden is het nog altijd bij één variant gebleven. Met de achtste generatie Golf lijkt daar eindelijk verandering in te komen.

Van de Golf GTI brengt Volkswagen al jaren meerdere varianten op de markt. Dus waarom niet met de Golf R? De rek is er, ook als je naar de concurrentie kijkt. Hot hatches met 400 pk of meer zijn inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Niet dat een Golf R met 320 pk lafjes is, maar toch.

Er is nu een concrete hint dat er een hetere Volkswagen Golf R gaat komen. YouTuber volkswizard heeft recent een proefrit gemaakt met een Golf GTI en bladerde daarbij ook door het instructieboekje. Helemaal achterin werd gesproken over de motorvarianten van de achtste generatie Golf. Inclusief een variant die tot op heden nog niet is verschenen.

Volkswagen Golf R Plus?

Het gaat hier om een Volkswagen Golf R met 330 pk en 420 Nm koppel. Waar hebben we die cijfers toch eerder gehoord? Inderdaad, de Tiguan R en de Arteon R hebben dit vermogen uit diezelfde 2.0 TFSI. Het is nog onbekend hoe de hetere Golf R gaat heten. Golf R Plus lijkt plausibel, al klinkt Golf en Plus in één zin wat gek als je denkt aan de gelijknamige gezinsauto van enkele jaren geleden.

Voor Nederland?

Het tweede vraagteken dat naar boven komt is de vraag of de Volkswagen Golf R Plus überhaupt naar Nederland komt. Voor zover bekend verschijnen de Arteon R en Tiguan R niet in de Nederlandse prijslijsten. Simpelweg omdat de modellen door onze fantastische belastingen schrikbarend duur worden. Een slechte voorbode voor een eventuele Golf R Plus. Maar we houden hoop..