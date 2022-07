3 toffe motoroccasions, welke is jouw favoriet? – Video

Motorfietsen heb je in alle soorten en maten. In deze video zetten we drie zeer uiteenlopende motoroccasions in de spotlights.

Van een moddervette Triumph Rocket 3R tot een Honda MSX 125 en als afsluiter een Ducati Sport 1000 die klassiek oogt, maar nieuwer is dan je denkt.

Motorrijden is populairder dan ooit. Met name de motoroccasionmarkt is booming. Hoe dat komt? Steeds meer mensen ontdekken de motorfiets, niet alleen als vervoersmiddel om naar het werk te rijden, maar ook als hobbyvoertuig. Een goede reden om drie gebruikte motorfietsen op een rij te zetten. Toevallig zijn ze allemaal rood en allemaal hebben ze hun eigen verhaal.