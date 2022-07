Hamilton gaat voorlopig niet winnen, aldus Hamilton

Hamilton gaat niet winnen, aldus de Britse coureur die heel erg goed kon winnen.

Het is een beetje ‘Jantje lacht, jantje huilt’ dit F1-seizoen. De teams hebben de grootst mogelijke moeite om de setup voor de auto per race perfect te krijgen. Er zijn twee duidelijke topteams (Ferrari en Red Bull) en twee duidelijke achterhoedeteams (Aston Martin en Williams).

Maar in principe kan iedereen die geen Latifi heet gewoon punten halen. Bij Mercedes leek het lek een beetje boven te zijn. De stijgende lijn was gevonden. Het team uit Brackley maakte stappen voorwaarts.

Hoge ogen

Men had verwacht dat Toto en de zijnen ook op Paul Ricard hoge ogen zou gooien. Een baan waar topsnelheid belangrijk is met veel snelle bochten en snaarstrak asfalt. Een beetje zoals op als Silverstone. Maar wie de vrije trainingen en de kwalificatie heeft gezien, zag dat ze ineens nergens waren.

Voor welke reden ook, lijken we er verder vanaf te zitten dan voorheen. Maar dat geldt eigenlijk voor het hele veld. De twee topteams zijn een klasse apart. Gezien het feit dat ik VT1 gemist heb – waardoor ik achterstand op liep – ben ik erg blij met de progressie die we geboekt hebben. Lewis Hamilton, moet blij zijn met P6.

Lewis Hamilton ziet zichzelf niet winnen

Ai. Net als dat Ronaldo en Messi niet meer presteren als de afgelopen jaren, lijkt dat ook te gelden voor Lews Hamilton. Hij ziet zichzelf dan ook niet winnen dit seizoen.

Eerlijk gezegd, ik hoopte dat we binnen drie tienden van de topteams zouden zitten. En we zitten er een seconde van af. Als het zo doorgaat, duurt het wel even. Lewis Hamilton, denkt dat Hamilton voorlopig niet zal winnen.

Gelukkig ziet Lewis Hamilton nog een kleine strohalm, want zijn tijd in de laatste sector van Paul Ricard (waar vermogen minder een issue is), was bijna even snel als de toppers. Op de rechte stukken zijn de Ferrari en Red Bull veel sneller.

Evenals in de sneller bochten, alsof ze tegelijkertijd meer downforce en minder weerstand hebben. Een observatie die ook lijkt te kloppen.

Via: Autosport.