Dit is de dikste versie van de blubbervette Porsche 944

Deze dikste versie van een uitermate gave Porsche kende je nog niet.

Porsche kennen we natuurlijk allemaal als het merk van de 911. Inmiddels maakt Porsche stiekem al lang veel meer exemplaren van andere modellen dan de 911, voornamelijk de SUV’s. Doch het hart en de ziel van het merk blijft toch die platgeslagen Kever. Volgend jaar wordt de Neunelfer alweer 60 jaar oud. Ongetwijfeld zal dat aanleiding zijn voor een speciale 60 Jahre edition.

Einde 911

Bijna was het echter niet zover gekomen. En dat komt door een snodaard genaamd Ernst Fuhrmann. Het was deze beste man die aan het eind van de jaren ’70 de 911 de nek om wilde draaien, ten faveure van de nieuwe transaxle Porsche’s. Slechts door interventie van Peter Schultz, de Amerikaan die Fuhrmann opvolgde als CEO, gebeurde dat niet.

Het verhaal gaat dat Schultz toen hij bij Porsche kwam en het bedrijf aantrof in diepe mineur een presentatie deed. Deze ging over de levensloop van de modellen, met daarop dus ook de imminente dood van de 911. Schultz pakte een stift, begon een rode lijn te trekken achter de 911 en bleef doorpennen. Ook toen het papier al lang opgehouden was en hij verder moest gaan op de muren en ramen. Tot grote vreugde van de medewerkers, maakte hij zo duidelijk dat de 911 nooit zou sterven.

Althans, dat is de legende, de realiteit is stiekem een stuk genuanceerder. Fuhrmann was namelijk helemaal niet zo’n 911-hater. De beste man was origineel motorgoeroe van beroep. Ooit was hij zelfs een van de eerste werknemers van Dr. Ferdinand himself. Zijn proefschrift is getiteld ‘Valve trains for high-speed combustion engines’, dus dan weet je dat hij too legit to quit was. Sterker nog, Fuhrmann was een drijvende kracht achter de ontwikkeling van de Porsche Carrera RS 2.7 en de Porsche 911 Turbo. Sowieso kan Ernst nooit helemaal een foute peer zijn geweest, gezien zijn eigen 911 met Recaro’s in citroengeel leder.

Lastige fase

Doch Ernst merkte simpelweg dat Porsche door een lastige fase ging. Zodoende zag hij brood in de uitbreiding en modernisering van het gamma met de transaxles. Ten eerste om meer auto’s te kunnen verkopen, maar ook om zeker te stellen dat men auto’s kon blijven verkopen in de Verenigde Staten. De 911 was immers een vreemde eend in de bijt met zijn gekke layout. Fuhrmann en Porsche waren bang dat er misschien wel een gekke regel zou kunnen komen die de 911 verbood. Een auto daarentegen met de motor voorin (laat staan een V8) en aandrijving op de achterwielen zouden de Amerikanen moeilijk kunnen verbieden, om voor de hand liggende redenen.

Enfin, Fuhrmann was dus team transaxle en betaalde daarvoor uiteindelijk een hoge prijs. In 1981 moest hij zijn biezen pakken om plaats te maken voor Schultz. Kennelijk had Ferry Porsche zich daar zelfs een beetje mee bemoeid. Gelukkig had Fuhrmann de epische transaxle-lijn er toen al wel doorheen gedrukt. En daar Ernst geloofde dat racen de beste vorm van marketing is die je kan verzinnen, had dat ook zijn uitwerking op het circuit.

Le Mans

In 1980 deed Porsche mee aan de 24 uur van Le Mans met de Porsche 924 Carrera GT Le Mans. Het hoofd R&D van Porsche in die tijd, Helmuth Bott, was naar verluidt niet onder de indruk van de auto. Deze 911-fanaat, die later belangrijk was bij de ontwikkeling van de 959, liet zich volgens de overlevering laatdunkend ontvallen dat ‘als hij een Schwarzwalder Kirsch Torte wilde maken, hij niet zou beginnen met een emmer zand en een emmer water’. Dit was een referentie naar de bourgeoise roots van de auto, met zijn twee-punt-nul van Audi/Volkswagen onder de kap. Ouch.

Desalniettemin: drie auto’s werden ingeschreven, ingedeeld als team Duitsland, team Verenigd Koninkrijk en team Amerika. De 924 Carrera GT Le Mans was duidelijk nog dikker dan de 924 Carrera GT voor de straat waarop de auto baseerde. Die laatste was overigens een homologatie-speciaaltje, met als ultieme vorm de 924 Carrera GTS Club Sport, waar @casperh ooit een blokkie om mee ging. In racetrim stuurde de Carrera GT Le Mans met dank aan een KKK-turbolader 320 pk naar de 16 inch hoge en 14 inch brede achterwielen. De Duitse équipe haalde het beste resultaat en werd met de bescheiden race-Porker zesde overall. Stiekem best een belachelijk succes, tussen alle prototypes in.

924 Carrera GT Le Mans wordt 924 GTP en is stiekem een 944

In 1981 wilden Fuhrmann en Porsche echter meer. Dit keer werden twee 924 GTP’s ingeschreven. Qua looks leken deze op de auto’s van het jaar daarvoor. Maar er waren onderhuids grote verschillen. Stiekem, was de 924 GTP eigenlijk gewoon de allereerste Porsche 944, die in 1982 op de markt kwam. Onderhuids zat nu namelijk niet meer de motor uit de Volkswagen bus, maar een vierpitter van -jawel- 2.5 liter met balansassen. Klinkt bekend, daar dit natuurlijk ook de setup werd van de 944.

Dankzij andermaal een joekeldikke turbo van het bedrijf met de ietwat ongelukkige naam, was het blok met dry sump smering en Bosch Motronic motormanagement nu goed voor 410 pk. De balansassen van Mitsubishi kostten overigens een paar pk’s, doch Porsche liet ze toch zitten, daar in lange afstandraces alleen goede vibraties gewenst zijn.

Ferry trekt een streep

Het resultaat was echter niet beter, want dit keer werd de beste van de twee auto’s zevende. Meer zat er realistisch gezien ook gewoon niet in tegen prototypes met nog veel meer vermogen. Alle coureurs waren het over eens dat de auto erg prettig was om mee te rijden dankzij de geweldige balans in het onderstel. Doch een aantal hoge piefen, waaronder dus Ferry Porsche, vonden het nu wel leuk geweest. Zij waren van mening dat als Porsche als fabrieksteam meedeed op Le Mans, dat dan wel met de insteek moest zijn eerste overall te worden. En zo stierf de 924/944 Le Mans racer een stille dood. De eerste versie van de Porsche 944, bleek achteraf ook meteen de dikste versie die er ooit zou zijn.

Gelukkig hebben we de foto’s nog. En gelukkig kon de wereld vanaf 1982 genieten van de straatversie van de Porsche 944. Fuhrmanns opvolger Schultz was overigens ondanks zijn 911-liefde, niet te beroerd om daar even trots mee op de foto te gaan. Koop dan?